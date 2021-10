Así son los Funko Pop! del Juego del Calamar

Los Funko Pop! de El Juego del Calamar están en preventa, pues serán lanzados oficialmente hasta el 2022 (Foto: Captura de pantalla) Los Funko Pop! de El Juego del Calamar están en preventa, pues serán lanzados oficialmente hasta el 2022 (Foto: Captura de pantalla)

Este viernes 22 de octubre la empresa Funko, reconocida por sus muñecos con cabezas cuadradas y ojos redondos, informó que pronto estará disponible su nueva colección inspirada en la aclamada serie de Netflix, El Juego del Calamar.

A través de un comunicado en sus cuentas de redes sociales informó que los Funko Pop de los personajes representativos del programa estarán de venta en dos tiendas: Amazon y Walmart, así como que ya está abierta la opción de preventa, pues oficialmente serán vendidos hasta el 25 de mayo del 2022.

Los personajes que estarán disponibles para adquirir son:

-Gi-hun

-Sae-byeok

-Sang-woo

-Ali

-Il-nam

-Soldado rojo con máscara

Por el momento, la plataforma de Amazon no está realizando cobros pese hacer la venta anticipada, ya que normalmente hace el cargo una vez que hace el envío, lo cual por lo general es un día antes de que el producto esté oficialmente disponible. En tanto, los usuarios de Amazon Prime conservarán la ventaja del envío gratis y podrán recibir su Funko Pop de El Juego del Calamar la fecha de salida, dependiendo de sus domicilios.

Cabe recordar que hacer la compra anticipada tiene ventajas como que el precio de preventa es más bajo que el regular. Se estima que cueste cada uno USD$10.99 o USD$18.94 con envío.

Aunque solo se dio a conocer que saldrán a la venta el próximo año y los diseños de los personajes, el recibimiento por los fans de la serie fue amplio, pues usuarios de varias regiones celebraron la fusión entre el celebrado programa de Netflix y Funko.

“Madre mía los funko del juego del calamar!!! Los amo todos!!!”, dijo una usuaria de Twitter.

“Ya disponibles para reservar los nuevos Funko Pop de El juego del calamar (o Squid Game). Esperábamos que más adelante sacarán una colección pero, ¡no tan rápido!”, dijo otro usuario de la plataforma.

En ese mismo tenor, otros usuarios hicieron bromas a la cuenta verificada de Funko con comentarios como: “Chicos, al menos esta vez los hicieron… antes de que el show acabara”.

Lo anterior debido a que con otros programas la empresa de las figuras coleccionables suele tomar más tiempo para lanzar sus productos de programas, películas y otras franquicias reconocidas como Los Simpson, Marvel, DC Comics y God of War, por mencionar algunos.

La empresa surgió en 1998 y fue comprada por Brian Mariotti en 2005. La idea de Mariotti era “Everyone is a fan of something” (Todos son fanáticos de algo), por lo que con sus muñecos atraería la atención de compradores casuales o exigentes coleccionistas. Compró la compañía vendiendo su abultada colección de PEZ, los famosos dispensadores de caramelos con cabeza de estrellas de la ficción. Se desprendió de su mayor tesoro, obtenido durante veinte años, para construir el barco pirata que lo llevaría a hallar miles y miles de cofres rellenos de muñecos.

La compañía fundada por este diseñador de camisetas, y fanático de los juguetes, dio sus primeros pasos con una idea clara: que cualquier persona tenga la posibilidad de convivir con el muñeco de su personaje vintage favorito por solo 10 dólares. Popeye, Dick Tracy y el personaje del cereal, Count Chocula, fueron los conejillos de indias.

La fábrica Funko Pop! nunca duerme: en tan solo 75 días un muñeco pasa de la etapa de diseño a la producción en serie con el objetivo de conquistar el corazón de un coleccionista. Según Mariotti, la clave del éxito de su compañía reside en que tanto él como el resto de su equipo adoran los juguetes y entregan su vida para que en su biblioteca este el último modelo, que en este caso son los personajes de El Juego del Calamar.