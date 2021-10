Aurora planteará al Consejo reducciones salariales

Fuente: lostiempos.com

En la siguiente reunión del Consejo de la División Profesional, la dirigencia del club Aurora planteará reducciones salariales en las planillas de los planteles, tal como sucedió el año pasado cuando el fútbol nacional paró por la pandemia.

“No quiero hablar de una reducción salarial, pero cuando llueve tiene que mojar a todos, entonces los jugadores tendrán que entender. La salida tendrá que ser grupal, se la va a tener que tomar entre todos los clubes, vamos a tener que buscar una salida imaginativa para entre todos encontrar una solución, pero no sólo los clubes, sino también los jugadores”, aseguró el presidente del club Aurora, Jaime Cornejo.

El dirigente sostiene que el club Aurora hace lo posible para no llegar a deber tres meses de sueldo y así evitar demandas. “Hemos hecho lo posible para pagar el 100 por ciento de sus sueldos, lo hemos hecho hasta el mes pasado, pero de aquí en adelante todos nos tendremos que poner la carga al hombro o, si no, no vamos a llegar al final”, explicó Cornejo.

El titular del Equipo del Pueblo es consciente de que la medida no gustará a los jugadores, ya que el año pasado, una gran parte de los futbolistas no aceptaron la reducción.

“No se ha tocado el tema aún con los capitanes. Es una idea que está circulando entre los presidentes de los clubes, esto obviamente se lo debe tratar en el Consejo Superior de la División Profesional y sentarse con los jugadores, para entre todos llegar a algo que pueda viabilizar que todos lleguemos a puerto final”, dijo Cornejo.

Cuando este año se empezó a hablar sobre la reducción salarial a las planillas, David Paniagua, representante de Fabol, manifestó que si los jugadores están de acuerdo con la medida, Fabol no intervendrá, pero que no permitirán que se impongan medidas unilaterales.

BRIAN SARMIENTO VUELVE A SER NOTICIA

El volante argentino Brian Sarmiento fue demandado por el club Aurora en el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) por abandono de trabajo.

Según el presidente del club Aurora, la semana pasada el jugador se encontraba en la ciudad de Tarija en un show musical. Sarmiento volvió a parecer ayer, en unos videos se lo puede ver en un boliche cochabambino, donde fue parte de un show musical.

El club espera que el TRD determine que la institución celeste pague al jugador sólo por los días trabajados.