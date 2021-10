“Besando a Índigo por primera vez”: la tierna imagen de Ricardo Montaner con Evaluna

Ricardo y Evaluna Montaner

Hace algunos días, a través de las redes sociales se viralizaron las imágenes del embarazo de Camilo y Evaluna Montaner, por lo que millones de sus seguidores reaccionaron a la inesperada noticia que se conoció luego que el colombiano y la venezolana compartieran el video de su canción ‘Índigo’, mismo nombre que llevará su bebé de quien no se conocerá su género hasta el día de su nacimiento.

Desde aquel momento, Ricardo Montaner, padre de la futura madre, ha compartido varias fotografías donde ha mostrado la felicidad que siente por la llegada de su nieto.

Justamente, su más reciente publicación da muestra de esa alegría, que ya le ha dado la vuelta al mundo entero a través de los diversos portales que han replicado la postal compartida en su cuenta oficial de Instagram y que ha generado cientos de reacciones de ternura mientras él aparece besando la barriguita de su hija Evaluna.

“Besando a Índigo por primera vez”, cita el texto con el que el cantante acompañó la fotografía.

En la postal se ve a la más polifacética de los Montaner con una barriguita más pronunciada, luciendo un conjunto tejido en hilo de dos piezas en color azul marino y naranja. Sin duda, la imagen ha marcado un momento muy especial entre padre e hija, antes de salir a una presentación de su gira musical por los Estados Unidos.

La fotografía ya cuenta con más de 745.000 ‘me gusta’ en pocas horas de haber sido compartida y miles de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes no pierden oportunidad para felicitar al futuro abuelo y a su hija por esta nueva etapa que están viviendo. A continuación, algunos de los más destacados:

“El abuelo más dulce, felicidades Ricardo”, “Ojalá todos podamos tener la oportunidad de disfrutar con nuestros papás”, “El mejor abuelo para Índigo”, “Que lindo, bendiciones para Índigo”, “Dios bendiga a Eva y a Índigo, felicidades al abuelo”, “No hay nada más dulce que un padre besando la barriguita de su hija embarazada”, “Que foto más hermosa, admiro esta familia tan maravillosa ejemplo bonito de unidad, amor y fraternidad”, entre otros.

En otra de sus publicaciones se puede observar al abuelo de Índigo muy emocionado al ver a sus tres amores sobre el escenario y acompañando el video con el texto: “Índigo cantando por primera vez”.

¿Por qué Índigo?

En una reciente entrevista que le realizaron al colombiano, el cantante reveló cuáles fueron las razones por las que eligieron junto a su esposa Evaluna Montaner el nombre de Índigo para su bebé.

“¿Por qué Índigo?, por muchas razones. Es un nombre neutro porque no sabemos si es niño o niña; sea niño o niña será Índigo. Aparte, me encanta todo lo que va de la mano de Índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las pinturas de índigo y cómo lo trabajan”, mencionó durante la entrevista Camilo.

Y concluyó: “Me enamoré, me encanta el color porque es precioso y la connotación mística y espiritual, todo lo que va de la mano de la luz y del índigo, es algo que yo quería para mi primer bebé, hijo, hija o hije lo que sea, me encanta que se llame así”.