Bloquean la carretera al norte exigiendo mejoras en el servicio de agua en comunidad de Warnes

Desde las primeras horas de este viernes, las personas colocaron troncos y llantas en la vía para evitar que los vehículos circulen. Afirman que solo tienen agua entre las 22:00 y las 06:00 del día siguiente.

Fuente: Unitel

Pobladores de la comunidad Las Barreras, ubicado en el kilómetro 37 al norte de Santa Cruz, entre Warnes y Montero, realizan un bloqueo desde las 5:30 de la mañana de est viernes, exigiendo mejores condiciones en el servicio de agua.

Edgar Pizarro, dirigente de la zona, indicó que son al menos 1.200 familias las perjudicadas por la falta de este elemento vital, por lo que exigen las autoridades warneñas atiendan su pedido. Indicó además que tienen agua solamente entre las 22:00 y 06:00 horas del día siguiente, por lo cual, algunos recolectan este elemento en baldes o recipientes para poder utilizarlo durante el día.

Hemos hecho las solicitudes a la Alcaldía, la verdad que no hemos sido atendidos por el alcalde, nos mandan a otras personas que no nos dan soluciones. Ayer (jueves) teníamos una reunión con alcalde a las 14:00 y hemos esperado hasta las 17:00 y no se nos atendió”, informó el dirigente a UNITEL.

Pizarro manifestó que comprenden el perjuicio que generan al resto de la población, pero afirman que es la única manera de ser escuchados por lo cual continuarán con su medida de presión.

Las personas vivientes de la zona obstaculizaron la vía con la ayuda de troncos, llantas y otros objetos para evitar que los motorizados puedan circular por el lugar.

En menos de una hora de la instalación de esta medida de presión, se generó una gran caravana en la carretera, donde muchas personas tuvieron que optar por caminar gran parte de la carretera hasta poder pasar el bloqueo y tomar otro vehículo de trasbordo.