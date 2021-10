Bolivianos somos todos

La Constitución Política del Estado en su artículo 3 establece que “La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. Cuesta creer que los gobernantes no entiendan lo que ello implica, Evo Morales Ayma se ha empecinado en enfrentar a los bolivianos, inculcando el divisionismo y el regionalismo, exacerbando el odio y el racismo, bajo el pretexto e imposición de un falso discurso de “Golpe de Estado”, que fue “Fraude Electoral”.

Esta confrontación y regionalismo secante, se da con mayor fuerza por el Gobierno y de los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra las autoridades y habitantes del departamento de Santa Cruz que mayoritariamente son opositoras al partido de turno en el poder. Es evidente que, bajo un liderazgo autoritario y totalitario de Morales, no se podía esperar menos, ese odio se manifiesta porque hemos interpelado siempre al poder, no en sí mismo, sino a la forma de su aplicación, pero no solo ha sido el pueblo valiente de este Departamento que lo hizo, sino el conjunto de la sociedad civil de todo el país, al ver que una persona quiso perpetuarse en el poder más allá de lo que establece la Norma Suprema, pero sobre todo porque ha querido burlar la voluntad del pueblo boliviano expresada en su voto, a través de la ejecución de un fraude electoral, motivo por el cual tuvo que renunciar y huir del país y en ese proceso dejar un vacío de poder al renunciar las autoridades subsiguientes habilitadas para asumir la Presidencia del Estado.

Hoy, ese ciudadano, no comprende que la coyuntura política, económica y social ha cambiado, pero que por su sed de venganza, continua persiguiendo y encarcelando a quienes se atrevieron a denunciar su fallido accionar, para ello utiliza al Presidente del Estado, la Fiscalía General y al Órgano de Justicia, con el único fin de intentar demostrar que su reinado nunca debió ser cuestionado. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, su miopía política, odio y resentimiento arrastra a los bolivianos a enfrentarnos entre hermanos, que finalmente deberíamos aceptarnos como somos, cada quien con sus características socioculturales.

Hay muchas cosas más importantes que hacer por el país, trabajar y atender sus necesidades, eso debería entender el Gobierno, pero como andan en su afán de revanchismo y venganza, se olvidan de atender las prioridades del país, sus ciegos seguidores se enfrascan en seguir el mensaje de confrontación antes que exigir mejores condiciones de vida, para lo que ellos llaman el “vivir bien”, pero no, solo la élite masista, familiares y sus grupos corporativos han logrado este objetivo en desmedro de la clase indígena a quien dicen representar y que hoy, en medio de la crisis económica generada por la pandemia, se siguen viendo en la pobreza y sin proyección favorable para salir de ella, sobre todo en el área rural.

Es ley del cruceño la hospitalidad, así lo hemos demostrado con todos aquellos bolivianos de otros departamentos y de fuera del país que han venido a este terruño, en paz, para trabajar, hacer el bien y que hoy han construido una mejor vida, somos buenos, pero no tontos, nuestra posición es firme y contundente, no estamos dispuestos a someternos a un régimen totalitario, autoritario y abusivo, que vulnere nuestros más elementales derechos.

Hoy, Santa Cruz es el motor del crecimiento económico, por iniciativa, esfuerzo y emprendedurismo empresarial de nuestra gente, que más allá del clientelismo político y ausencia de Estado en nuestro departamento, ha sabido crecer y aportar al Producto Interno Bruto del país, sin egoísmos, por el contrario, lo hemos hecho con hermandad, esperamos y demandamos lo mismo de nuestros hermanos departamentos y de su gente, dejen de hacerse llevar, por capricho de una persona, por el camino del odio y el resentimiento, miremos hacia el futuro, porque bolivianos somos todos.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza – Senador por Santa Cruz