Bon Jovi da positivo por covid-19 justo antes de dar un concierto en Miami

La noticia fue confirmada cuando el público ya estaba presente para disfrutar del recital en la ciudad de Miami Beach (Florida).

El músico estadounidense Jon Bon Jovi, vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi, ha tenido que anular su actuación de este sábado en la ciudad de Miami Beach (Florida, EE.UU.) tras dar positivo en un test de covid-19, reporta 7News WSVN.

Antes del inicio del recital, un hombre anunció la noticia a los admiradores, precisando que «Jon se siente bien», pero que no podrá cantar y necesitará descanso. Asimismo, comunicó que otros miembros de la banda dieron negativo en las pruebas rápidas.

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG

— Jessica Holly (@JhollyW) October 30, 2021