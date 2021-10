Calvo le dice a Patty que él no es «ningún pagado para declarar»

Fuente: paginasiete.bo

Pablo Peralta M. / Página Siete Digital

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, le dijo a la exdiputada Lidia Patty que él no es “ningún mandado” o pagado para dar declaraciones ante los medios. Ambos fueron entrevistados el miércoles en Bolivisión.

La primera en intervenir fue Patty, quien es la denunciante en el caso denominado “golpe de Estado”. La exlegisladora oficialista se declaró molesta por la suspensión de la declaración de Fernando Camacho, quien debía presentarse este jueves en la Fiscalía de La Paz.

“Una sorpresa nos hemos dado, fiscales lo suspenden. A mí me ha molestado, porque desde que he denunciado son 11 meses. En 11 meses no hay avance, no hay que declaren los que están sindicados”, sostuvo.

El 27 de octubre, la exdiputada sostuvo que el fiscal general, Juan Lanchipa, “no tiene huevos” y que debía renunciar. Días después, el ministerio Público citó e imputó a 10 actores de la crisis de 2019.

Cuando le tocó intervenir a Calvo, éste apuntó: “Al pueblo boliviano decirle que yo no soy ningún mandado, ningún pagado para dar declaraciones”.

Acto seguido añadió que lo único en que está de acuerdo con Patty es que la justicia no avanza. “Nosotros hemos presentado más de 11 demandas contra el señor Evo Morales y el sistema judicial no hizo nada, ni siquiera investigó”, manifestó.