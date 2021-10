Camacho confirma que no ha llegado una nueva citación para su declaración

Posición. La máxima autoridad departamental ratifica que se presentará a declarar cuando sea convocado.

Fuente: Prensa Gobernacion de Santa Cruz

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, confirma que hasta el momento no le ha llegado una nueva citación para que se presente a declarar sobre el caso del supuesto golpe de Estado.

La autoridad en contacto con la prensa, ratificó que se presentará a declarar cuando sea convocada en el lugar indicado, para contar la verdad que se vivió en el país. “Siempre hemos dicho que es un proceso injusto en el cual están queriendo cambiar la historia. No voy a huir, voy a ir a la declaración donde sea que me citen. Ese siempre ha sido el compromiso, los cruceños tenemos la necesidad de que en un juicio montado se diga la verdad, por eso yo no voy a guardar silencio, voy a declarar para que se diga la verdad”, manifestó Camacho.

Asimismo, cuestionó que hasta la fecha no se haya convocado a declarar a los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera, dentro del proceso. “No se puede tener aprehendida y procesada a tanta gente, cuando la supuesta víctima no ha declarado, eso es una clara protección de la justicia al expresidente. Vamos a insistir que declaren, si ellos son víctimas”, dijo.

En cuanto a la citación de José Luis Camacho, padre del gobernador, la autoridad afirmó que no han recibido citación alguna y que por ahora se está haciendo la evaluación forense respecto al certificado que presentaron para que a él se le tome la declaración en Santa Cruz.

Por otro lado, desde la ciudad de La Paz, Juan Carlos Camacho, abogado defensor de los Camacho, señaló que tanto el gobernador cruceño como su padre son víctimas de una persecución penal de carácter político a través de una instrumentalización del Ministerio Público.

El jurista informó que están solicitando una corrección y una enmienda de las acusaciones en contra de sus defendidos, en base al procedimiento penal, para que se respete los derechos de estos.

Al mismo tiempo, reafirmó que el señor José Luis Camacho, materialmente está incapacitado de llegar a la ciudad de La Paz para declarar sobre el proceso en su contra y lo que corresponde es que a sus dos defendidos se les tome declaraciones en la ciudad de Santa Cruz.