Camacho irá el jueves a La Paz para declarar, dice que «guardar silencio es ofender la lucha del pueblo»

Juan Manuel Ijurko

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, comprometió su presencia ante el Ministerio Público para este jueves a las 9:00 de la mañana, en la ciudad de La Paz. «Voy a estar», aseguró durante una conferencia de prensa brindada hoy.

Camacho dijo que asistirá a la ciudad de La Paz para «contar la verdad» y asegura que «guardar silencio es ofender la lucha de todo un pueblo«.

El gobernador debe comparecer este jueves 7 de octubre en calidad de imputado por los delitos de terrorismo y sedición, en la demanda impulsada por la ex diputada Lidia Patty (MAS).

En varias ocasiones el ex líder cívico aseguró que «íbamos a dar la cara» y aprovechará su presencia ante la fiscalía para demostrar que «solo hay una verdad y la vamos a defender».

En opinión de Camacho, el caso abierto por el fiscal general Juan Lanchipa en su contra «sigue la línea de su jefe (Evo Morales), que no sabe cómo justificar su huida. Ahora sabe el mundo entero que hubo un fraude».

Ante la polémica por la citación, el gobernador dijo: «No voy a entrar en el juego del ministro» y partirá el día jueves en el primer vuelo a La Paz para asistir a la citación.

Se especuló sobre la posibilidad de que realice la declaración en Santa Cruz de la Sierra. «Me han citado para que declare en la ciudad de La Paz, no me han citado para que declare en otro departamento», refirió Camacho antes de corroborar nuevamente su viaje a La Paz.

A primera hora de este lunes, personeros de la fiscalía acudieron al domicilio de Camacho para entregar la notificación. La noche del pasado viernes también acudieron al domicilio del gobernador, pero no entregaron la citación debido a la hora.

Fiscalía coloca la citación a Luis Fernando Camacho en la entrada del condominio donde reside.