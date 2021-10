Captan un calamar gigante alrededor de un naufragio a unos 850 metros de profundidad en el mar Rojo

Las imágenes fueron tomadas por investigadores de OceanX, mientras estudiaban el fondo marino y descubrieron los restos del barco Pella, que se hundió en noviembre del 2011.

OceanX, organización de exploración de los océanos, compartió esta semana las imágenes que muestran un enorme calamar, que parece más grande que un ser humano, con el que el grupo de científicos se encontró el pasado año mientras exploraba las profundidades al norte del mar Rojo.

El encuentro inesperado tuvo lugar cuando el grupo estudiaba el fondo marino y descubrió a una profundidad de unos 850 metros los restos del barco Pella, que se hundió en noviembre del 2011 durante un viaje al puerto egipcio de Nuweiba, dejando un pasajero muerto, después de que se produjera un fuerte incendio a bordo.

Some of you wanted to know more about the shipwreck where we saw a very large squid* last year.

*https://t.co/mglsfjgcp9 pic.twitter.com/fWGtBBQPNU

— OceanX (@oceanx) October 8, 2021