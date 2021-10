Carniceros van a ampliado nacional para definir precios de la carne de res en el resto del país

Tras una declaratoria de emergencia, comercializadores de carne de res se reunirán este martes en un ampliado nacional en Cochabamba para definir un posible incremento del precio de la carne en todo el país.

El incremento de precios ya fue aprobado por los vendedores en el departamento de Santa Cruz. Así el precio del kilo de carne de primera subió a Bs 39, cuando anteriormente se vendía en Bs 36.

No obstante, en el interior del país optan por ser más cautos y decidieron congelar los precios hasta no tener las nuevas pautas que surjan de la reunión que se celebrará este 26 de octubre en Cochabamba. La dirigencia paceña, por ejemplo, no subió los precios esperando que esta situación sea temporal y no afecte a los consumidores.

A la espera también están las autoridades del Gobierno central, según lo expuesto por el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, quien apuntó en una entrevista con Unitel que esperarán que finalice el ampliado para buscar acercamientos con el sector.

El viceministro fue el encargado de asegurar que el incremento de precios no se percibe en el interior del país y dijo no entender el actuar «abusivo» de la cadena productiva, ya que no hay un motivo valedero, ni técnico, ni económico para proceder con los incrementos e hizo sus observaciones a los intermediarios y los propios frigoríficos.

Cierre de exportaciones

Silva advirtió que ya se cumplió con el cupo de exportación, por lo que toda actividad que se centre en el envío de carne al exterior puede ser sometido a sanciones, aduciendo también que se están realizando controles para evitar el contrabando a países vecinos porque las exportaciones están cerradas.

Sobre la exportación -mediante un comunicado de prensa- el Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que el cupo de exportación es de 16.000 toneladas como excedente de una producción anual de 284.221 toneladas. Y desde el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) indicaron que terminados los cupos se priorizará el abastecimiento interno del producto.

En caso de que los frigoríficos incumplan esta regla, se podría hasta retirar el certificado de exportación, de acuerdo con el viceministro Silva.

«Vamos a esperar qué se resuelve en Cochabamba y depende de eso nos acercaremos para generar acuerdos», matizó Silva, a tiempo de señalar que desde la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) también se implementarán alternativas para que el consumidor acceda a la carne a precio justo.

Los puntos de venta de Emapa ya estarían listos para empezar con la venta a precio justo.

Mientras se lleva adelante el ampliado nacional, la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía cruceña, por medio del área de Abastecimiento, informó que hoy realizará controles en diferentes centros de abastecimiento de la ciudad para evitar que se especule con el precio de la carne.

Postura del sector productor

Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) advirtieron que el fijar un precio a la carne sin tomar en cuenta los factores de producción y la libre oferta y demanda generará el agio.

La entidad aseguró que no comparte la decisión de subir el precio del alimento, porque “no es manera de encarar las cosas”. En este contexto, garantizó la provisión de la proteína y aseguró que es imposible que los ganaderos manipulen su precio.

El presidente de Fegasacruz, Alejandro Díaz, respondió a las acusaciones de los dirigentes del sector que comercializa la carne al detalle. Aseguraron que los productores son los que especulan con el precio y provocaron el incremento al consumidor, además de apuntar al Gobierno.