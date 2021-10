Carvajal denuncia que en la cárcel le mostraron una «carta falsa» de Áñez para impedir que la visite

La presidenta de la APDHB dijo que la encargada del penal le mostró una carta escrita en computadora en la que la exmandataria supuestamente decía que no quería recibir visitas, de ese modo no le permitieron entrevistarse con Áñez.

Amparo Carvajal en una anterior vigilia en el penal. Foto: APDHB Amparo Carvajal en una anterior vigilia en el penal. Foto: APDHB

Fuente: ANF

En el centro penitenciario de Miraflores usaron una «carta falsa» escrita en computadora y firmada presumiblemente por la expresidenta Jeanine Áñez para evitar una entrevista con la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, denunció la propia activista.

Carvajal relató a la ANF que este jueves ingresó después de 20 minutos de espera al penal de mujeres de Miraflores con el objetivo de visitar a la exmandataria, sin embargo, no logró ver a la exautoridad, primero porque al menos cinco personas en una habitación le explicaron el estado de salud de Áñez.

Posteriormente, la encargada del penal le mostró una carta escrita en computadora en la qua Áñez supuestamente se negaba a recibir visitas. La nota de una página y media decía que “no quería recibir visitas, que se sentía muy cansada de tantas visitas que recibía”.

“Vino una señora que me dijo que era jefa de la prisión con una carta, que me sorprendió, de una hoja y media a computadora firmada por ella (Áñez). Decía que no quería recibir a nadie”, contó Carvajal.

La activista de derechos humanos no creyó que Áñez hubiera escrito la nota negándose a recibir visitas y también le resultó extraño que la misiva estuviera escrita en computadora, cuando la expresidenta no tiene acceso a ese tipo de equipos.

“No puede ser, tengo seguridad que ella quiere verme”, habría insistido Carvajal, toda vez que la exmandataria pidió a sus familiares en varias ocasiones que la APDHB se constituya en el lugar.

Pero la mujer que se presentó como directora del penal insistió que “Ella ha dicho que nadie la visite, que está cansada de tantas visitas”. Carvajal manifestó que la carta que le mostraron es “totalmente falsa”, que la exmandataria nunca escribió una nota con ese tenor y menos haberla firmado.

Las veces que Áñez escribió cartas fueron manuscritas y difundidas por sus familiares. Mediante una carta a la directora del penal Maribel Barrenechea este pasado jueves le expresó su queja porque sin su consentimiento permitieron la visita de una persona desconocida, e impidieron una entrevista con la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal

“El día de ayer presenté una nota de queja porque ingresaron hasta la habitación que ocupo sin mi consentimiento a una persona que no conozco, supuestamente de la institución de DDHH del Beni”, denunció la exmandataria a través de una carta.

Sin embargo, dijo que la presidenta de la APDHB también visitó el penal con el objetivo de tener una entrevista con la exmandataria, sin embargo, no le comunicaron de dicha visita.

“Le pongo en conocimiento porque se están vulnerando mis derechos que tengo de recibir a representantes (que me consta) de instituciones que velan por los DDHH de las personas”, dice la exautoridad, quien está detenida desde el mes de marzo en el penal de Miraflores.

Áñez es investigada vía la justicia ordinaria por los presuntos delitos de conspiración, terrorismo y sedición en el caso “golpe de Estado” a denuncia de la exdiputada Lidia Patty.