‘Cholita Mega’, la boliviana que arrasa en Estados Unidos destacando la cultura nacional

Fuente: Unitel

Hilda Juárez, más conocida como ‘Cholita Mega’, es una boliviana que vive en los Estados Unidos, la cual se encarga de informar sobre las diferentes actividades que realizan los residentes de nuestro país.

La carismática joven tiene casi 300 mil seguidores en sus cuentas de redes sociales y además de cubrir algunos eventos de sus compatriotas muestra las tradiciones y costumbres bolivianas que se realizan en el estado de Virginia.

En contacto con La Revista de UNITEL, Hilda contó que ella hace ya varios años que realizaba programas radiales desde España y llegar a Estados Unidos fue un plus para su carrera ya que recibió el cariño y apoyo incondicional de las personas.

Además, confesó que fue el mismo público quien le pidió que vista de cholita para realizar sus videos, ya que ayudaría a rescatar más las tradiciones bolivianas, pedido que ella no dudó en ningún momento y decidió implementarlo.

‘Cholita Mega’ inició cubriendo eventos como kermesse y entradas folclóricas que realizaban los bolivianos en el país del Norte.

“No había quien lo hacía, así que me nació eso de sacarlo en vivo, había quienes se enojaban y me daban palo, porque no estaban acostumbrados, pero había gente que le gustaba y me pedía que vaya a kermeses y eso ha dado un volumen para que la gente pueda ver lo que es la gastronomía boliviana”, indicó Hilda.

La boliviana se muestra muy agradecida con todo el apoyo que recibe y asegura que le continuará realizando este trabajo para mostrar todo lo que tiene para ofrecer Bolivia.