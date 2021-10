Choquehuanca pide a operadores judiciales que “cumplan con su trabajo” y hagan justicia para víctimas del golpe de Estado

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, demandó este miércoles a los administradores de justicia que “cumplan con su trabajo” y hagan justicia en el caso de las víctimas del golpe de Estado de noviembre de 2019, y sugirió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desplegar una campaña para que se conozcan los nombres de los luchadores por la democracia y de los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

“Exhortamos desde aquí para los que administran justicia, para que hagan justicia, cumplan con su trabajo”, dijo Choquehuanca en la presentación de la Memoria Institucional del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) (Mayo – Octubre 2012) y del informe Hechos de Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (2019 – 2020), realizada en la Vicepresidencia del Estado.

“Muchos de ellos pasan desapercibidos, los verdaderos luchadores pasan desapercibidos muchas veces. Algo habría que hacer, tal vez poner en plaquetas, así grandes, quiénes han sido víctimas de las torturas, que estén ahí en las plazas y los responsables también, para que el pueblo boliviano no olvide, para que los pueblos no olviden y no permitan estos actos inhumanos, es responsabilidad de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional”, declaró.

Dijo que en el Gobierno nacional se estableció, junto al presidente Luis Arce, que no se olvide este tema “memoria, verdad y justicia” para que esos hechos no queden en la impunidad.

Choquehuanca destacó el trabajo del Sepret que, con pocos recursos humanos y mucha voluntad y compromiso, presentó el informe en el que constatan las torturas cometidas durante el régimen de facto y afirmó que “alguien tiene que responder, nada tiene que quedar en la impunidad”.