Cinco integrantes de la RJC podrán defenderse en libertad

Fuente: Página Siete Digital

Cinco integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) podrán defenderse en libertad, tras la determinación de una audiencia de más de 14 horas, informó el abogado Jorge Valda.

“Se ha determinado que puedan defenderse en libertad en un proceso en el que se les sindicaba de organización criminal, privación de libertad, lesiones, delitos contra la salud pública, fabricación de explosivos, tenencia y porte de armas, nada se demostró”, informó Valda por su cuenta de Facebook.

Los integrantes de la RJC son imputados por la comisión de delitos relacionados a hechos de violencia en 2019 y destrozos efectuados en puertas del Ministerio Público en Sucre, el pasado año.

El jurista explicó que en tanto no se demuestre lo contrario, Yassir Molina, Tonchi Mario y Fabio Bascopé, Milena Soto y Jaime Maldonado no forman parte de ningún grupo “paramilitar, paraestatal o criminal”, y aseguró que durante la audiencia no pudieron demostrar que están ligados a esas organizaciones.

También puede leer: Milena Soto: «La RJC nació para evitar asesinatos como el de Cristian Urresti»

“La doctora Jovana Piso, vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal de Justicia de Cochabamba, (llegó) a determinar y a resolver que no son un peligro para la sociedad, no son una organización criminal”, indicó.

Manifestó que quien quiera sostener que la RJC y sus miembros son paramilitares, paraestatales o una organización irregular, tendrán que esperar a que se obtenga una sentencia condenatoria.

“Entre tanto se presuma su inocencia, para mí son héroes de la democracia y de la lucha contra la dictadura”, expresó Valda.