Cocaleros afirman que Alanes compró los explosivos hallados en el hospital de Adepcoca

El exdirigente de la Regional Chamaca Marcelo Apaza afirmó este lunes que el dirigente Arnold Alanes, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), compró los explosivos que fueron hallados el sábado en el Hospital de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), ubicada en la zona de Villa El Carmen.

“Hoy día mismo hemos demostrado y tenemos el (recibo) original de cómo el señor (Arnold) Alanes hizo la compra de los explosivos”, manifestó Apaza a radio Compañera.

En las redes sociales circularon imágenes del presunto recibo de compra de “dinamitas, un rollo de de guía y un artefacto más”, por el cual, según las imágenes, se pagó 2.320 bolivianos.

“Nosotros vamos a desvirtuar con una investigación porque nosotros tenemos recibos, facturas de compra de explosivos por parte del señor Alanes y lo vamos a demostrar con documentación. Ese documento de compra y venta coincide con la firma del señor Alanez”, recalcó Apaza.

El fin de semana, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Douglas Uzquiano, dio a conocer que se encontró un lote de cartuchos de dinamita dentro de las instalaciones del hospital de Adepcoca.

“En el interior y en cuatro ambientes se ha podido encontrar esta cantidad de explosivos (…), tenemos miguelitos, casi 150 cartuchos nuevos sin ser cortados de dinamita, más de 60 explosivos ya preparados”, dijo en una conferencia de prensa.

Apaza explicó que las aseveraciones del Gobierno, de investigar a los directores del nosocomio cocalero, es irrisorio porque dicho hospital no cuenta con personal y mucho menos con un director.

“El ministro Eduardo del Castillo dijo que van a investigar al encargado del Hospital, pues no hay ningún encargado en ese hospital. Ese hospital está prácticamente vacío, no sé de dónde sacan que van a investigar al director si no hay nadie en ese hospital. Ese hospital no ha funcionado ni un día, es un elefante blanco”, sostuvo.

Horas más antes, el representante del Comité de Autodefensa de Yungas, Wilder Vargas, negó que los artefactos explosivos hallados el sábado en el hospital pertenezcan a esta organización, por el contrario, indicó que esta es una “artimaña” del dirigente Arnold Alanes, afín al MAS, para acallar a los dirigentes orgánicos de la Adepcoca.

“Está claro que se está utilizando toda clase de artimañas por parte del señor Alanes para poder acallar e inculpar a dirigentes, queremos ser claros”, denunció Vargas, quien negó conocer a la fuerza revolucionaria de Yungas que dio a conocer la Policía.