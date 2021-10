Cochabamba: Alcaldía autoriza electrolineras; hay incentivo para carros eléctricos

Solo en la ciudad de Cochabamba hay en la actualidad 189 vehículos que funcionan con este sistema; son 67 de fabricación nacional, 118 chinos y algunos más de otros países.

Fuente: https://www.opinion.com.bo

El uso de vehículos eléctricos va más allá de solo sustituir la utilización de la gasolina, apunta a un viraje para dejar de contaminar el medio ambiente.

Ante el incremento de movilidades con este sistema en la ciudad de Cochabamba, la Alcaldía Municipal autoriza la instalación de electrolineras (como gasolineras, pero para la carga eléctrica) y, además, genera incentivos en impuestos para los propietarios.

De acuerdo con datos ofrecidos antes por la empresa Quantum, el uso de estos vehículos evita la expulsión de decenas de toneladas de dióxido de carbono (CO2) cada mes en el medio ambiente.

El director de Recaudaciones de la Alcaldía de Cochabamba, Wilson Espinoza, consideró que el departamento es el que empezó a producir este tipo de vehículos y ponderó que muchas personas opten por utilizarlos.

Los registros de la Dirección de Recaudaciones dan cuenta de que solo en el municipio de Cochabamba existen 189 vehículos que funcionan con el sistema eléctrico. De esos, 67 son de producción nacional. De China llegaron 118, entre automóviles, camionetas, furgonetas, además de 95 motocicletas eléctricas, cuadratrack y 11 vagonetas. De Estados Unidos ingresó un vehículo Tesla, uno de los más caros. Desde Japón llegó y se registró también en la ciudad un camión eléctrico, además de una vagoneta. De México también ingresó una vagoneta.

PUNTOS DE CARGA

Los vehículos eléctricos requieren puntos de carga que, con una autorización de la Alcaldía podrán funcionar en cualquier lugar de la ciudad.

Se trata de las electrolineras. Hay equipos para este fin que son expuestos por empresas como ENDE en la Feria Internacional de Cochabamba (FIC), que está abierta estos días en el campo de Alalay.

Espinoza manifestó que las electrolineras son el espacio físico que cuenta con infraestructura de carga y comercialización de energía eléctrica para vehículos automotores eléctricos, “permitiendo que personas naturales o jurídicas puedan solicitar a la autoridad de fiscalización y electricidad y tecnología nuclear la autorización para instalar dichas electrolineras”.

Detalló que desde ya enviaron los detalles necesarios al Alcalde para que a través de un decreto municipal se permita la implementación de las estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Considerando que ya hay 189 movilidades eléctricas, Espinoza determinó la importancia de la norma para incorporar las electrolineras en las actividades económicas del municipio.

“Este decreto municipal nos va a servir para ya poner electrolineras dentro nuestras actividades económicas que tenemos hoy en día en el sistema. Mañana, una persona, cualquiera sea la situación jurídica, puede ser natural o jurídica, puede ir a tramitar su licencia de funcionamiento. Va a ser el primer departamento que va a poder lograr las licencias de funcionamiento para las denominadas electrolineras”.

Explicó que estos puntos podrán instalarse en un lugar público, un supermercado, un parqueo.

“Se pone ahí la electrolinera y se le va a dar la autorización, la licencia de funcionamiento, previo cumplimiento de las normas, lo que va a ser regulado también a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía”.

Quienes estén interesados en instalar una de estas estaciones, deberán de tramitar su licencia de carga eléctrica automotriz en la Alcaldía.

Solo resta la emisión del decreto, lo que se prevé que ocurra en días próximos. Sin embargo, Espinoza explicó que ya tienen todo listo para la habilitación-

“Así como tenemos las gasolineras, las electrolineras van a funcionar básicamente en la misma proporcionalidad. La facilidad será que cuando uno tenga un auto eléctrico y se encuentre en la calle, podrá tener puntos georeferenciales donde acudir inmediatamente (…). Una carga de media hora debería abastecer de energía suficiente”.

Dentro de las competencias de la Dirección de Recaudaciones del municipio está generar las autorizaciones, el procedimiento administrativo, el espacio dentro del sistema operativo para la otorgación de licencias de funcionamiento.

Hasta hace un par de días, todavía no se había recibido ninguna solicitud.

Hace poco más de un mes, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación) inauguró en la ciudad de Santa Cruz la primera estación de carga para vehículos eléctricos, situada en el centro comercial Ventura Mall, “con lo que se promueve el uso de estos motorizados en esa región oriental”. Entonces, las autoridades anunciaron que se instalarían otras también en La Paz y Cochabamba y en las carreteras que unen a las ciudades del eje troncal del país.

Los ejecutivos de ENDE Corporación expresaron que construyen infraestructura necesaria para avanzar paulatinamente en el cambio de matriz energética, desplazando el uso de combustible fósil con miras a un transporte 100% eléctrico, 100% amigable con el medio ambiente.

Detallaron las electrolineras instaladas en Santa Cruz tienen un sistema de carga para vehículos en corriente alterna, con una potencia de 22 kilovatios (kW) por salida (dos salidas), 32 amperios por salida y un voltaje de alimentación trifásico en 380 (V). Cuenta con un cargador para parqueo; el tiempo de carga promedio es de una a dos horas, dependiendo de la capacidad de batería del vehículo; además, el sistema cuenta con todas las seguridades necesarias para su uso en ambientes públicos concurridos.

Estas obras son parte del programa de incentivo a la electromovilidad en el marco del Decreto Supremo Nº 4539 y es parte de una cadena de surtidores que se instalarán paulatinamente y que permitirán a los usuarios recorrer en vehículos eléctricos de todas las regiones del país, según ENDE Corporación.

Entretanto, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía informó que de acuerdo con el reglamento del Decreto Supremo N° 4539, que regula la tarifa para la recarga de vehículos eléctricos, el costo máximo que deberán cobrar las estaciones de servicio (electrolineras) por kilowatts por hora (kWh) será de 1.01 bolivianos en su carga más lenta y hasta 2.15 bolivianos en la más rápida.

CON INCENTIVOS

Los incentivos ya se implementan.

Como ejemplo, un contribuyente, propietario de un vehículo automóvil Quantum, modelo 2020, de dos puertas, tracción simple, procedencia boliviana y de servicio particular, considerando la base imponible de 38.479 bolivianos, tendría que pagar 577 bolivianos de impuesto. Sin embargo, “no va a pagar ni un centavo”.

El Director de Recaudaciones de la Alcaldía informó que los beneficios entraron en vigencia esta última semana de octubre. Se trata de descuentos para motocicletas y vehículos de cuatro ruedas eléctricos

“Permite liberarlos del 100% de sus impuestos durante un año”.

Es una determinación exclusiva para los vehículos eléctricos.

“Estamos incentivando para apostar a un vehículo que no contamina, que no genera gasto, ya no utiliza el tema del combustible, que está siendo subvencionado por el Estado; pero, sobre todo, que aporta al medio ambiente”.

El beneficio va más allá. Luego de haber sido liberados de impuestos el primer año, el segundo año solamente se pagará el 50%; y le tercer año, el 25%.

Entre otros beneficios y en el ámbito nacional, el Decreto Supremo N° 4539, establece incentivos tributarios y financieros que promueven el uso de vehículos eléctricos e híbridos, así como maquinaria agrícola con esas características.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía expresó que la finalidad de esta norma es amplificar la utilización de energía eléctrica.

El Decreto estipula 0% de gravamen arancelario y 0% de Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la importación de este tipo de motorizados, así como para la compra desde el exterior de piezas y repuestos para ensamblaje de esos coches.