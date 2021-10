Cochabamba: Funcionarios del SEM son agredidos por algunos conductores

Trabajadores documentan su trabajo con el celular.

Fuente: Red Uno

El director del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM), Teddy Gamboa, dio a conocer videos donde los funcionarios grabaron a conductores infractores que se niegan a respetar la normativa. En muchos casos son blanco de insultos, denuncias y agresiones.

“Avance señor, no puede comer aquí, no puede. Señor está con su vehículo y ni siquiera tiene parqueo”, se escucha al funcionario municipal, a lo que conductor contesta “El vehículo está encendido estoy almorzando”, es uno de los vídeos donde se evidencia agresiones verbales.

Las imágenes son una muestra de las agresiones que sufren estos funcionarios del SEM, cuando desempeñan sus labores diarias. El Director de Recaudaciones, Wilson Espinoza, lamentó los malos tratos.

“Es un tema recurrente de los malos conductores, que no respetan las normas. Es decir te respeto y tú me respetas. No podemos estacionar donde nos convenga, debe ser donde dice la norma (…)”, señaló Espinoza.

Los funcionarios usan el celular para documentar su trabajo, en caso de que se registrare un hecho de violencia ya sea de parte de los ciudadanos o de los trabajadores.

“Se le puede engrampar porque usted no está cumpliendo la normativa (…) ¿Policía qué eres vos? Soy trabajador municipal, puede retirarse. No me da la gana, no sabes la normativa de la Alcaldía, dice que tienes derecho a pararte 15 minutos. Anda pregúntale al Policía si puedes engrampar”, es otro caso.