Cochabamba: Ministro y alcalde se enfrentan por ruta del tren metropolitano

El trazo definido para construir la línea amarilla del tren metropolitano por el borde del río Rocha enfrenta al ministro de Obras Públicas Édgar Montaño y al alcalde de la ciudad de Cochabamba Manfred Reyes Villa.

Fuente: lostiempos.com

Mientras Montaño ratificó ayer la determinación de ejecutar el proyecto con la alternativa elegida y convocó a vecinos y ambientalistas a conformar una mesa de trabajo para buscar soluciones técnicas a sus observaciones.

Desde el Ejecutivo municipal, el vocero de la institución, Henry Rico, señaló que no se permitirá que se imponga un trazo sin consenso.

En conferencia de prensa, la autoridad gubernamental enfatizó que la ruta definida es amigable con el medio ambiente y cuenta con el respaldo de transportistas y sectores productivos.

Rico sostuvo que el trazo afectará a un 80 por ciento de la infraestructura vial y remarcó que no se aceptarán decisiones unilaterales.

Entre tanto el Ministro comentó que se socializará la propuesta seleccionada y puntualizó que Reyes Villa dilata la construcción del proyecto.

“Esa socialización no la conoce el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que en los hechos se constituye en el administrador de los bienes de todos los cochabambinos por donde pretende arbitrariamente el ministro que pase el trazo de la línea amarilla del proyecto denominado tren metropolitano”, subrayó Rico.

Aclaró que la actual gestión no se opone al proyecto.

“Es el destartalado ministro de Obras Públicas el que quiere imponer sin consensuar en una reunión con los que tienen que ver con el proyecto. Las decisiones unilaterales no serán aceptadas a no ser que la propuesta sea vía aérea y no afecte a la infraestructura vial y tenga todas fichas ambientales para la construcción de este tipo de transporte”, complementó.

Montaño presentó un video interactivo con la ruta que se pretende emplazar acompañado por el gobernador Humberto Sánchez, algunos alcaldes del eje y dirigentes del transporte libre y federado.