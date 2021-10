Comisaria municipal denuncia que policías intentaron arrestarla por intervenir en un hecho de tránsito contra una comerciante

Fuente: Unitel

En la calle 25 de Mayo y Jordán en Cochabamba, un vehículo atropelló a una comerciante que se dedica a la venta de mote con queso, por lo que una comisaria de Intendencia intervino para que se proceda con el arresto de la responsable.

Sin embargo, el hecho dio un giro luego de que llegara la Policía al lugar y procediera a liberar a la conductora responsable, acto que fue reprochado por la comisaria municipal, por lo cual, los efectivos habrían procedido a “amenazar” a la funcionaria por “intervenir” en un tema que no le corresponde.

Ante la insistencia en los reclamos de la comisaria, los policías intentaron arrestarla acto que fue impedido por las comerciantes, quienes decidieron resguardarla dentro de los predios del mercado.

“Entre dos oficiales me han jaloneado, no me han dejado caminar, las comerciantes han sido las que me han traído acá (dentro del mercado)”, indicó la funcionaria.

Las comerciantes por su parte, realizaron una protesta en el lugar en contra de la Policía y en defensa a la comisaria, los acusaron de dejar en libertad a la conductora.

Ante los reclamos en el lugar, el contingente policial procedió a retirarse del mercado tras no lograr con el arresto de la funcionaria. Se aguarda un informe sobre el incidente ocurrido por parte de las autoridades correspondientes.