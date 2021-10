Comisión de Constitución aprueba el retiro del proyecto de ley «antilegitimación»

Comunidad Ciudadana exige la abrogación de la Ley de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, dice que no es suficiente el retiro del proyecto 218.

Sesión de la comisión de Constitución del Senado. Foto: Prensa CC

Fuente: (ANF)

La comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó la mañana de este jueves el “retiro” del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Comunidad Ciudadana exige que además se abrogue la Ley 1386.

El senador de Comunidad Ciudadana Santiago Ticona informó que se aprobó el retiro del proyecto de ley 218, que fue rechazado por muchos sectores sociales y económicos del país, por atentar contra los derechos fundamentales de los bolivianos.

“Lo que se ha tratado es una nota que llegó del Ejecutivo, que demuestra que el Gobierno en el proyecto de ley no cumple con la Constitución, es decir, no pasa por la fase de socialización (…). Hemos sido tajantes, no basta con el retiro de esta norma”, declaró el legislador.

Manifestó que esta organización política exige la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, norma que está en vigencia.

“Hay la ley madre que es de estrategia y que también debe ser abrogada”, sostuvo Ticona, al señalar que la ciudadanía está perdiendo credibilidad en el Gobierno porque no es transparente y tiene la tendencia de introducir “sus trampas” en las normas.

El gubernamental MAS aprobó la Ley 1386 en la que establece la estrategia para luchar contra las ganancias ilícitas, posteriormente, introdujo el proyecto de ley 218 con el mismo nombre, el mismo fue aprobado en la Cámara de Diputados, sin embargo, cuando llegó al Senado, la movilización de varios sectores obligó al MAS a paralizar su tratamiento.

La pasada semana el Gobierno, ante los anuncios de paros e intensificación de medidas de presión, resolvió retirar el proyecto de ley del Senado.

El senador Ticona informó que tras la aprobación en la comisión debe ser tratado el informe de esa instancia en el pleno de la Cámara de Senadores.