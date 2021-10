Cómo ocultar tu última hora de conexión en WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y Telegram en tu PC para mantener la privacidad

El hecho de estar todo el día conectados nos resta cierta privacidad de cara a amigos, familiares, compañeros de trabajo o conocidos en general. Una de las funciones disponibles que pueden ayudar para que mantengas cierta privacidad es la de ocultar tu conexión en WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y Telegram para que los demás no sepan cuándo estás online.

Instagram fue la última en añadir esa funcionalidad cuando en las otras dos aplicaciones de la compañía de Zuckerberg (WhatsApp y Facebook Messenger) ya llevaba un tiempo disponible. Y Telegram, por supuesto, también lo incluye en sus ajustes. Vamos a ver cómo se hace en cada una de ellas. Para saber cómo hacerlo en iOS y en Android, puedes verlo en este enlace. Para hacerlo en el PC, tienes toda la información en las siguientes líneas.

Ocultar tu conexión en Telegram Web

Telegram ofrece muchas funciones que mejoran la privacidad y, entre otras, está la de desactivar la última hora de conexión. Si lo haces no podrás ver el estado de las personas a las que ocultes tu información. Lo que verás son informaciones como «recientemente», «hace unos días» o «hace unas semanas». Tienes que ir a «Settings» o ajustes. Para ello, pulsa sobre las tres líneas horizontales que hay al lado del buscador.

Tras esto, accedes a la opción de «who can see your Last Seen Time», donde puedes elegir quién quieres que vea tu última hora de conexión: tus contactos, todo el mundo o nadie. También puedes seleccionar si quieres que no lo vea nadie excepto algunas personas y añadir el nombre de esas personas. Si cambias de opinión, puedes repetir el proceso y seleccionar otra opción.

Cómo ocultar tu conexión en Instagram

También puedes administrar los ajustes de tu cuenta de Instagram desde el PC. Hay que tener en cuenta que esta red social ha ido intensificando las opciones que nos da cuando la usamos desde el ordenador y que ahora incluso podemos subir fotografías desde estos equipos de escritorio. Para limitar tu privacidad, puedes pulsar sobre el icono de tu fotografía en la parte superior derecha. De ahí, eliges configuración y la opción de privacidad y seguridad.

Tienes que ir a la función de «mostrar estado de actividad». Como el mismo Instagram recuerda, esto «permite que las cuentas que sigues y las personas a las que has enviado mensajes puedan ver la última vez que has estado activo en las aplicaciones de Instagram. Si desactivas esta opción, no podrás ver el estado de actividad de otras cuentas».

Cómo ocultar tu conexión en WhatsApp

Lo primero, tienes que saber que no puedes ajustar esta parte de la configuración desde WhatsApp Web ni desde WhatsApp Desktop. Por ello, para ocultar la última hora a la que te has conectado necesitas hacerlo desde un dispositivo móvil. Si ocultas tu conexión en WhatsApp, no podrás ver la última hora de conexión de otras personas pero aún así seguirás apareciendo «en línea» cuando estés con la app abierta.

Como puedes ver en la foto realizada por Xataka Android, debes abrir el menú de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ y luego entrar en el apartado ‘Cuenta’ y pulsa en ‘Privacidad’. Toca donde pone ‘Últ. vez’ y elige quién quieres que vea tu última hora de conexión: tus contactos, todo el mundo o nadie.

Cómo ocultar tu conexión en Messenger

En este caso, lo que puedes hacer es ocultar si estás activo o activa (algo que viene indicado por un puntito verde al lado de tu foto de perfil). No basta con hacerlo en un dispositivo, tienes que desactivarlo en todos los equipos en los que utilices Facebook o Messenger.

Cuando uses Messenger a través del navegador de tu PC, puedes entrar en el Mssenger desde Facebook y, una vez ahí, pulsar sobre los tres puntos horizontales, al lado de la palabra chat, en el lateral izquierdo. Y esvoge la opción de «Preferencias».

Se abre una ventanita y ahí debes «Desactivar estado activo». Puedes desactivar estado activo para todos los contactos; desactivar estado activo para todos los contactos excepto ( a quienes elijas); o desactivar estado activo solo para algunos contactos. «Tus amigos y contactos verán cuándo estás en estado activo o si lo estuviste hace poco. A menos que desactives la configuración en cada lugar en que uses Messenger o Facebook, aparecerás con el estado activo o se indicará que lo estuviste hace poco», explican desde Messenger.