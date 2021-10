Cómo recuperar tu cuenta de Instagram si te la desactivan por incumplir normas, si te la hackean o si tú la eliminas

Si en algún momento y por cualquier motivo quedas sin acceso a tu cuenta de Instagram, no entres en pánico porque hay soluciones. No es solo quedar aislado y sin muchos contactos sino que perder tu cuenta de Instagram supone perder muchas fotografías, momentos, escritos o vídeos que son parte de tu vida. Afortunadamente, no es demasiado difícil recuperar tu cuenta de Instagram (en la mayoría de los casos).

Para ayudarte en el proceso, hemos creado esta práctica guía para recuperar tu cuenta de Instagram desactivada, hackeada o eliminada. Dependiendo de lo que haya pasado, la recuperación de la cuenta puede llevar unos minutos, unos días o unas semanas.

Razones por las que puedes quedarte sin una cuenta

Hay una serie de razones por las que una cuenta de Instagram se desactiva, y puede pasar que los moderadores te la hayan cerrado sin ningún tipo de advertencia previa para darte la oportunidad de ponerse solución. Sabrás que tu cuenta ha sido desactivada porque un mensaje emergente te informará la próxima vez que intentes iniciar sesión.

Instagram no proporciona una guía precisa de por qué se inhabilitan las cuentas, pero dice que es el resultado de violar las directrices de la comunidad o los términos de uso. En general, cosas como actividades ilegales, la incitación al odio, los desnudos y la violencia gráfica son motivo de acción. Ahora bien, si has sido un infractor incidente, es decir, has repetido mucho una misma acción que va contra estas normas, entonces tu cuenta será eliminada para siempre y no habrá forma de recuperarla.

También puede ser que tu cuenta esté desactivada por decisión tuya pero que ahora quieras volver a tenerla. Y también tienes la opción de borrar tu cuenta de Instagram para siempre y por completo.

Cómo recuperar una cuenta de Instagram desactivada

Si recibes un mensaje de que tu cuenta está inhabilitada, lo primero que te pide la aplicación es pulsar sobre «saber más». Ahí, la misma aplicación te guiará más o menos a través del proceso para recuperar tu cuenta de Instagram desactivada, aunque hay algunos otros trucos a los que llegaremos en un momento.

Sigue las indicaciones de la aplicación, pero ten en cuenta que para recuperar tu cuenta de Instagram tienes que pasar el proceso de apelación. La forma de conseguir recuperar tu cuenta es que expliques que se ha inhabilitado por error (algo que sucede muchas veces). Decir que lamentas haber infringido las normas y prometer que no volverás a hacerlo, no servirá para volver a tener tu cuenta de vuelta.

Otro lugar donde puedes presentar un recursos para pedir que te devuelvan tu cuenta desahabilitada es la página de este link. Es oficial. Los responsables de Instagram explican que debes enviar «este formulario únicamente si tu cuenta se ha desactivado por no cumplir las Normas comunitarias de Instagram y crees que se trata de un error.

Si no puedes acceder a tu cuenta por un motivo diferente, vuelve al servicio de ayuda y busca el lugar adecuado para informar del problema«. Tienes que rellenar el formulario y enviarlo.

Es posible que se te pida que envíes un selfie como verificación en algún momento del proceso.

Si estás seguro o segura de que no has roto ninguna norma, solo debes insistir. Puedes repetir el proceso de apelación tantas veces como quieras, en caso de que los primeros moderadores te denieguen la posibilidad de recuperar tu cuenta. Suponiendo que no hayas infringido intencionadamente ninguna norma importante, no debería tardar más de unos días en obtener una respuesta.

Cómo reactivar una cuenta de Instagram tras desactivarla intencionadamente

Hace unos años, Instagram añadió la opción de desactivar temporalmente tu cuenta cuando necesitas tomarte un descanso de la plataforma de redes sociales. Curiosamente, aunque Instagram es muy limitado cuando lo usas desde tu ordenador, esta opción de desactivación solo se puede hacer a través de un navegador móvil o un ordenador (no la app), pero eliminará todo tu contenido y hará que parezca que la cuenta ha sido eliminada por completo.

De todos modos, es muy fácil recuperar tu cuenta de Instagram desactivada. Solo tienes que volver a iniciar sesión en cualquier dispositivo, con tu nombre y contraseña, y tu cuenta se reactivará automáticamente. Dependiendo del tiempo que hayas estado fuera, es posible que tengas que aceptar los nuevos términos y condiciones que se hayan establecido desde que te fuiste.

Cómo recuperar una cuenta de Instagram hackeada

Las cuentas de Instagram pueden se runo de los tantos objetivos de los hackers. Muchos de ellos buscan acceso a cuentas privadas, intentan vender nombres de usuario o pretenden robar los datos personales de usuarios para que alguien pueda delinquir sin dar su propia identidad.

Si sospechas que tu cuenta de Instagram ha sido pirateada, debes actuar lo antes posible. Cuanto más tiempo tengan los piratas informáticos acceso a tu cuenta, más daño pueden hacer a tu privacidad y reputación online.

Lo primero que hay que hacer es comprobar si hay un correo electrónico de Instagram indicando que el correo electrónico vinculado a tu cuenta ha sido cambiado. Esta es la forma más fácil para los hackers para tomar el control de su cuenta. Y deberías volver a vincular tu cuenta a tu propio mail.

Si no puedes encontrar el correo electrónico, hay una opción más para solucionarlo. Puedes solicitar que se envíe un enlace de inicio de sesión a tu número de teléfono en lugar de a la dirección de correo electrónico del pirata. En la pantalla de inicio de sesión, pulsa sobre «Obtener ayuda para iniciar sesión» (en Android) u «¿Olvidaste la contraseña?» (en iOS). A continuación, puedes introducir tu número de teléfono para que te envíen un enlace de inicio de sesión temporal.

Si esto restablece el acceso a tu cuenta, debes cambiar inmediatamente tu contraseña y revocar el acceso dado a cualquier aplicación de terceros. También es posible que te encuentres con que ahora sigues algunas cuentas nuevas. No te preocupes por eso hasta que tu cuenta haya sido asegurada. Tendrás mucho tiempo para dejar de seguirlas después de haber asegurado tu cuenta.

Cuando todo lo demás falla, puedes denunciar la cuenta hackeada para recuperar el acceso. Para ello, en la pantalla de inicio de sesión, toca Obtener ayuda para iniciar sesión (en Android) u ¿Olvidaste la contraseña? (en iOS). En el caso de tener un móvil basado en Android, introduce tu nombre de usuario, dirección de correo electrónico o número de teléfono y toca Siguiente.

Como parte de este proceso, tendrás que enviar una foto tuya sosteniendo un código de seguridad para verificar tu identidad. Para minimizar la posibilidad de que te pirateen de nuevo, asegúrate de activar la autenticación de dos factores.

En qué contexto no sería posible reactivar la cuenta

Si has incumplido las normas de uso de forma reiterada, será casi imposible que vuelvas a tu cuenta de Instagram.

Por otro lado, si tú o alguien con tu información de acceso ha eliminado tu cuenta de Instagram, no podrás recuperarla. Por ello, debes tener mucho cuidado al compartir tu información de inicio de sesión con amigos y familiares. Y si recibes un correo electrónico sobre una actividad sospechosa, cambia tu contraseña.

Aunque no puedes recuperar una cuenta de Instagram eliminada, puedes crear una nueva con la misma dirección de correo electrónico o número de teléfono. No podrás utilizar el mismo nombre de usuario, ni recuperar los seguidores o las imágenes publicadas.

