Concejal Saavedra verifica deficiencias en hospitales municipales de Santa Cruz

El concejal Manuel Saavedra, inspeccionó la mañana de este jueves, los hospitales de la Villa Primero de Mayo y Pampa de la Isla donde evidenció deficiencias que van desde colas numerosas, burocracia, falta de equipos de atención y ambulancias para las emergencias. Pidió que el alcalde cumpla su palabra de priorizar la salud para que el sistema de salud municipal esté preparado para la cuarta ola del Covid-19.

Fuente: Prensa Demócratas

“En el hospital de la Villa una persona enferma debe esperar hasta siete días entre la ficha y la atención, acá en la Pampa vemos que el tomógrafo, rayos X y mamógrafo están fregados. Si el alcalde ha dicho que la prioridad es la salud, no puede quedarse en un discurso de palabras vacías, estamos viendo en los hospitales que no es verdad”, denunció Saavedra.

El legislador conversó con los vecinos que se quejaron por la ausencia de procesos digitales para las fichas, de los servicios paralizados y de la tardanza en la derivación de casos delicados ante la falta de ambulancias para los nosocomios. También reclamaron que no haya campañas de detección de cáncer de mama por la falta de equipos.

“En la atención de emergencias en la ciudad, solo 5 de 13 ambulancias funcionan, es decir, una ambulancia por cada 400.000 habitantes. Con esta inspección vemos que la salud no se está priorizando y eso vamos a exigir que se cumpla, basta de venderle humo a la gente. No hay ambulancias, no hay equipos, no hay médicos, no hay remedios”, reclamó el edil, a tiempo de reiterar, que acudirá a otros centros de primer y segundo nivel de salud donde los vecinos no son atendidos con los servicios que debería prestar la comuna.

Dato

El tomógrafo y los rayos X del hospital de la Pampa de la Isla no funcionan hace dos semanas. Mientras que el mamógrafo no presta servicios hace dos años.