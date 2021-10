Concejala denuncia a alcalde de Trinidad por acoso político y lamenta inoperancia policial

“Nos indicaba que había ido a la FELCV a presentar su denuncia por acoso político y no se la tomaron porque indicaban que no podían hacerlo. También fue a la FELCC donde también indicaron que no podían tomarle la denuncia (…) después de ir a esas dos instituciones viene a la Defensoría del Pueblo e indica que no le quieren tomar la denuncia por acoso político”, relató Álvaro Condori, delegado defensorial en el Beni.

Al delegado de la Defensoría le extrañó la negativa de la policía debido a que fueron capacitados en la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Condori exigió el pronunciamiento del comandante departamental de la Policía por este caso. El coronel Jorge Vaca, comandante departamental, aseguró que los policías implicados fueron sancionados de acuerdo a norma. “Inmediatamente hemos conocido por las redes sociales esta denuncia, hemos llamado a los subcomandantes y hemos pedido el informe correspondiente a cada unidad (…) y hemos instruido que se sancionen a los policías que han infringido por no darle la protección a la víctima que ha ido a denunciar”, aseguró el comandante de Policía. Esta no es la primera vez que la policía niega ayuda a las víctimas de violencia, aunque si fue el primer caso en el tema de violencia política denunciada en Trinidad. “Hace unos meses hemos tenido un caso que se volvió mediático, de violencia familiar y doméstica, en la que la víctima fue detenida en celdas policías, y el victimario varón estaba libre, es más, se le estaba imputando a esta mujer; es un absurdo manejo de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, declaró Condori.