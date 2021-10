Consideran inadmisible injerencia de la Sala Constitucional del TDJ en atribuciones que solo competen al Sedes

“Como Gobernación no vamos a permitir que nadie vulnere las autonomías, ni las competencias que por Ley corresponden al Sedes y a la Gobernación”, expresó el secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, al calificar de inadmisible que la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia haya otorgado un fallo que permita el funcionamiento de una Clínica Privada que había sido clausurada.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Cabe señalar, que dicho establecimiento de salud en días pasados y de acuerdo a las normas vigentes, el Sedes procedió a su clausura porque este no cuenta con representante legal, ni con un director médico, para renovar su licencia de funcionamiento, la cual quieren volver a validar a nombre de una persona fallecida.

“No es posible que el Tribunal Departamental de Justicia – TDJ haya emitido un fallo, para que tengamos que renovar una licencia de funcionamiento de una clínica a nombre un muerto, eso es inadmisible, no me entra en la cabeza, es algo absurdo y más aún porque están tomándose atribuciones que solo competen al Sedes”, manifestó Pacheco al decir que estas acciones también vulneran las autonomías departamentales y es algo que no se puede permitir.

Es en este sentido que como Gobernación y Sedes se actuará conforme como establece la Ley para que se cumplan con la normativa vigente y se hace responsable a las personas que nos están obligando a sacar una licencia de funcionamiento a nombre de un muerto.

Pacheco le pide al Ministro Montaño a hacer gestión y lo invita a verificar el trabajo que se está haciendo en Santa Cruz para vacunar a la población

Fernando Pacheco, secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación, al ser consultado por las declaraciones del Ministro Edgar Montaño al respecto de las vacunas, le pidió que deje de lado el tema político, que no politice la salud del pueblo y que se ponga la camiseta para hacer gestión, porque Santa Cruz también es Bolivia.

Asimismo, Pacheco invitó al Ministro a que venga y mire cómo se han distribuido las vacunas en más de 250 centros en provincia y 36 centros masivos de vacunación en ciudad, para avanzar con la vacunación.