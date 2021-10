Constitucionalista: Tribunal debe anular «de oficio» fallo de reelección

Tras rechazarse una demanda de nulidad que presentaron juristas en contra de la sentencia 084/2017 ante el pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que avala la reelección indefinida como un derecho humano en Bolivia, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera señaló que ahora corresponde que el Tribunal anule “de oficio” el fallo.

El pleno del TCP determinó el jueves ratificar el rechazo a una demanda de nulidad que presentaron juristas en contra la sentencia 084/2017.

La demanda fue presentada por juristas y académicos, entre ellos, Roger Gilberto Cortez, Juan del Granado, José Antonio Santibáñez, William Bascopé, William Herrera, Rubén Darío Cuéllar, Arturo Yáñez, Manuel Añez y Rafael Humberto Subieta.

La petición de nulidad contra la sentencia 084/2017 fue presentada en 2019. La Comisión de Admisión rechazó la misma bajo argumento de que los juristas accionantes no estaban legitimados para formar parte del proceso, iniciado por diputados del MAS que derivó en la sentencia 084/2017.

Tras una impugnación, el pleno del TCP ratificó esa decisión. “El TCP en pleno ha tratado y se ha mantenido con lo que ha dicho la Comisión de Admisión, es decir que no estamos habilitados nosotros para esta solicitud, que no somos parte de esta acción de inconstitucionalidad y, por lo cual, confirman su decisión de no dar curso nuestra petición”, explicó Bascopé, según reporte de Erbol. Con esa decisión, se pasa por alto el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual determinó que la reelección indefinida no es derecho humano, lamentó.

Rivera explicó que, en primer lugar, “lo que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una sentencia; es una opinión consultiva, pero que el Estado boliviano está obligado a cumplir”.

“En este caso, existe una sentencia 0084/2017 viciada de nulidad absoluta por infringir la propia constitución, la Convención Americana, al haber establecido con un falseamiento y fraude constitucional y convencional la supuesta existencia de un derecho humano a la reelección indefinida hecho que ha sido aclarado por la CIDH que no existe”, acotó.

En ese marco, acotó que lo que corresponde es que el TCP “de oficio, declare la nulidad de esa sentencia porque no tiene una existencia constitucional valedera para permanecer en el ordenamiento jurídico estatal”.

“Si bien es cierto que el artículo 203 de la Constitución prevé que contra las sentencias del TCP no procede ningún otro recurso, acá no se está planteando recurso, se está solicitando que, al existir un grave error, un vicio de inconstitucionalidad, una lamentable violación de la Constitución”, añadió.

La CIDH señaló que la “reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo” y es contraria a la Convención Americana y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Tras el fallo del TCP, legisladores, abogados y analistas cuestionan el rol de la institución al considerar que es “servil al Gobierno” del Movimiento Al Socialismo.

EXMAGISTRADO ES JEFE DE GABINETE

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores, uno de los magistrados que en 2017 aprobó la resolución constitucional que dio luz verde a la reelección indefinida de Evo Morales, es ahora jefe de Gabinete del vicepresidente David Choquehuanca.

Su declaración jurada de bienes da cuenta que registra activos por 1,2 millones de bolivianos y deudas por 450.487 bolivianos. Además tiene seis bienes inscritos a su nombre, según el diario Página Siete. La información pública disponible precisa que fue contratado el 3 de febrero de 2021. El presidente Luis Arce y Choquehuanca asumieron el mando del Estado el 10 de noviembre de 2020.