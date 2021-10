Cooperativistas exigen al Gobierno modificar 15 artículos de la ley contra las ganancias ilícitas

Fuente: Unitel

Mineros de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), exigen al Gobierno nacional la modificación de 15 artículos del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Este sector habría identificado una serie de irregularidades en la normativa luego de hacerse un estudio técnico jurídico.

“Hemos dado el plazo de una semana al Gobierno, nuestro equipo jurídico ya realizó un estudio del análisis de la normativa encontró más de 15 artículos que afectan a la ley general de cooperativas, nosotros no podemos apoyar una normativa que afecta a nuestro sector y a varios sectores”, dijo Braulio Arguedas, máximo dirigente de Concobol.

Considera que su sector no fue convocado por las autoridades del área para socializar la norma. Además, criticó que algunas autoridades estén brindando una socialización “técnica” del proyecto de ley, misma que a su criterio, no sería entendible por la población boliviana.

“No todos somos abogados en el país como dice la directora de la UIF según su criterio, los técnicos en derecho saben que esta normativa no afecta, entonces que nos hagan una ley para el pueblo porque nosotros queremos entender bien, no todos somos abogados”, sostuvo Arguedas.

En pasados días, los cooperativistas mineros se pronunciaron contra de la ley que sanciona la legitimación de ganancias ilícitas por considerar que fue elaborada sin el consenso de los sectores que se verán afectados directamente.

“O reflexionamos presidente y gabinete para hacer leyes consensuadas o nos vamos a ver en calles y ahí vamos a ver quién gana”, señaló el vicepresidente de Concobol, Braulio Arguedas en conferencia de prensa.