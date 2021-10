Copa Simón Bolívar inicia hoy con disputa de la tercera fase

Con un inédito duelo en Llallagua, la tercera fase de la Copa Simón Bolívar 2021 arrancará hoy y se extenderá hasta el lunes, en cotejos de ida por el certamen de ascenso nacional.

El estadio Irineo Pimentel Rojas de Llallagua recibirá hoy (15:00) el duelo Rosario Central vs. Universitario de Sucre.

Mañana juegan: Deportivo Shalon vs. Torre Fuerte (15:00), en Oruro; Atlético Bermejo vs. Universitario de Vinto (15:30); Vaca Diez vs. EMH (16:00), en Cobija.

El lunes se miden Ciudad Nueva Santa Cruz vs. San Antonio (15:00); García Ágreda vs. Mojocoya (19:30), en Tarija.