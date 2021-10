Corte de EEUU posterga por 30 días la audiencia del exministro Arturo Murillo

La justicia de Estados Unidos decidió postergar por 30 días la realización de la audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero dentro del caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión.

Según informó el abogado Thomas Becker, la decisión corresponde a un pedido de la defensa de Murillo, para que su nueva abogada pueda conocer el folio del caso.

“La corte posterga la audiencia de Arturo Murillo 30 días para que su nueva abogada puede investigar su caso. Murillo renunció a su derecho a una audiencia preliminar. Su acusación está programada para el 8 de noviembre”, informó el jurista, quien se hizo conocido en el país por patrocinar a las familias de las víctimas de octubre negro en su juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Arturo Murillo, el que fuera el principal ministro del Gobierno de Jeanine Añez está detenido en Miami desde mayo pasado. En un pasada audiencia del 8 de agosto, se conoció que llegó a un acuerdo preliminar que implica el pago de una fianza de $us 250.000. No obstante, la exautoridad debe demostrar la legalidaddel dinero para poder salir de prisión y, por eso, y sigue encerrado.

Sobre el mismo caso, cabe recordar, el pasado 28 de septiembre la Procuraduría boliviana informó que cuatro involucrados y “cómplices” de Murillo se declararon culpables en Estados Unidos.

Según la información, el procesado Luis Berckman aceptó los cargos de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista está entre los tres y diez años.

Asimismo, se mencionó que Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y blanqueo de activos para soborno de funcionarios extranjeros, cuya pena prevista oscila entre los tres y los diez años.

“Bryan Berckman se declaró culpable por los delitos de conspiración para defraudar, cuya pena mínima es de un año y tiene como máximo cinco años”, agregó el procurador Wilfredo Chávez.

Además, detalló que Philip Lichtenfeld aceptó la comisión del delito de conspiración para defraudar, cuya pena de reclusión está prevista entre uno y cinco años.

Explicó que las declaratorias se registraron en una audiencia, donde los procesados manifestaron a la juez de la causa que actuaban de manera voluntaria sin que medien vicios de nulidad.

“Hay que aclarar que ellos no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía (de Estados Unidos) para tener algún beneficio, es decir, es un acuerdo llano, es una declaración llana, como ha dicho la juez”, añadió el Procurador.

El caso

El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el exministro Arturo Murillo, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción en ese país.

La demanda está basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de este año, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo o a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia.

Este monto representa el 50% del sobreprecio que pudo pagar el país por un lote de gases lacrimógenos y armamento no letal. La coima fue “pagada” por la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) que cobró $us 5,6 millones al Estado boliviano por esas municiones luego de haberlas adquirido a una compañía en Brasil, por sólo $us 3,3 millones.

El Departamento de Seguridad Nacional también se querelló contra los propietarios de la intermediaria, los ciudadanos estadounidenses Luis Berkman y Bryan Berkman, quienes pudieron salir en libertad luego de pagar una fianza.

También está involucrado Philip Lichtenfeld, el empresario norteamericano de origen argentino que fue contratado como “enlace” para esta operación y que está detenido en Miami. Allí también están arrestados Murillo y su amigo Sergio Rodrigo Méndez, quien fue su jefe de gabinete durante su paso transitorio por el poder.