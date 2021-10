Covid-19: Más de 1.000 vacunas quedaron inservibles en Pando y otro stock puede correr el mismo destino a fin de mes

Alrededor de 1.200 vacunas AstraZeneca han expirado este pasado 30 de septiembre en Pando, debido a la poca afluencia de los ciudadanos epara recibir la dosis contra el Covid-19.

Roxana Lima, responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Pando, indicó que el problema principalmente se debe a la ausencia de personas para vacunar.

“No se ha podido alcanzar a la vacunación que hemos tenido inicialmente con primeras dosis, es lamentable la situación de la población que no ha acudido a los puntos de vacunación”, indicó Lima a UNITEL.

La responsable del PAI aclaró que las personas que no acudieron a tiempo en busca de su segunda vacuna, no podrán recibir otra dosis debido a que ya no contarán con otra del mismo tipo, por lo que no se completaría su esquema de vacunación.

Asimismo, Lima informó que existe otro lote de vacunas que también corre el riesgo de quedar inservibles a fines de octubre, en caso de no ser utilizadas.

Las autoridades invitan a la población a inmunizarse contra el Covid-19 para poder volver pronto a la normalidad.