¿De qué hablaron Samuel y Tomasa en su reunión?

Fuente: paginasiete.bo

La foto del encuentro entre el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y la carismática productora de coca Tomasa Medina fue viral en redes sociales, pero dejó una duda: ¿De qué hablaron? El empresario contó que en la “breve reunión” conversó sobre el «gran potencial» que tiene la yungueña.

Doria Medina ponderó el protagonismo de Tomasa en la «lucha» por la recuperación del control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y precisó que la reunión se concretó porque trabaja con el hermano desde hace muchos años.

“Su hermano es mi conductor, se está jubilando y por eso he tenido acceso a Tomasa. Ayer nos hemos sentado, ella ha tomado un jugo, yo un café. Hemos conversado”, contó en una entrevista en radio Compañera.

El empresario recalcó que el encuentro fue breve. “Le he recomendado que estudie. Ella no ha terminado el colegio y yo le he dicho que creo que tienen un gran potencial y tiene futuro, pero que sería bueno que estudie. (Le dije) que no tiene que ir a la escuela, que puede conseguir una profesora, un profesor, mi recomendación ha sido que se prepare para tener futuro”, comentó.