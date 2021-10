De víctimas a guerreras: mujeres que sufrieron violación de niñas y hoy ayudan

Luego de que el challenge “Yo a mis once años” se hizo viral, la activista Amanda Rico publicó su dura historia.

“A mis 11 no tenía ni pechos, ni caderas que me hicieran capaz de llevar un niño dentro, ni siquiera a los 18 cuando fui madre por primera vez me sentía lista en ningún sentido. Lamentablemente sí sabía lo que se sentía que me toquen, abusen y amenacen para que no diga nada a nadie”, así comenzó su desgarradora historia.

Relató que desde sus cuatro años fue víctima de abuso sexual. “El agresor era muy cercano a mi familia y cometió el peor crimen conmigo”.

“No tenía idea de lo que me estaba pasando, pero sí sentía dolor”, dijo y contó que el agresor amenazó con matar a sus padres si ella contaba algo. “Me decía que iría a mi casa de noche y les iba a cortar el cuello y yo asustada y tan pequeña le creía”. Esas agresiones fueron constantes durante dos años.

Un día, cuando él la desnudó, ella sintió que alguien los veía. “Sentía vergüenza, dolor y alivio porque creía que me ayudaría, pero esa persona no me ayudó”, relató.

A los nueve años fue agredida por otro abusador también “muy cercano a mi familia”.

Indicó que jamás pudo contar estos hechos a sus padres porque sentía temor, vergüenza, dolor y culpabilidad. “Mis padres siempre me cuidaban y eran los mejores, razón por lo que nunca dije nada. Murieron sin saber lo que me pasó”.

Ella comenzó a mostrar algunas señales que indicaban que algo no estaba bien. “Me hacía pis en mi cama hasta los 13. Me mordía las uñas y todavía lo hago. Me hacía heridas en el cuerpo”, dijo.

Tenía tres pesadillas de forma constante, una en la que ella era un insecto y una araña gigante la atrapaba y envolvía hasta comerla.

En la segunda pesadilla, ella estaba encerrada en un laberinto y en la tercera, ella se caía en un pozo sin fondo.

“Cuando yo decía, me he soñado así, llorando, sólo me decían anda a tu cuarto”, dijo.

Desarrolló después una personalidad muy masculina, hablaba disparates y golpeaba a los chicos.

Ya en el año 2004, al ver una foto de su agresor, entró en una depresión muy fuerte y realizó varios tratamientos. “Hice varias terapias, el arte es lo que me salvó”.

Ahora, ella es maestra de reiki y se forma en arte-terapia. Así busca ayudar a niñas, adolescentes y mujeres para liberarse de sus agresores.