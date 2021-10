Denuncian que seis diputados de Comunidad Ciudadana fueron agredidos en el paro cívico

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció que legisladores de esa fuerza política fueron agredidos por “policías y grupos de choque masista” en la jornada de paro cívico.

Fuente: lostiempos.com

Los diputados José Manuel Ormachea, Beto Astorga, Miguel Roca, Milena Reque, Luciana Campero y Adrián Vega fueron agredidos por las fuerzas policiales y por afines al partido de gobierno.

En el caso de Campero, informó a través de su cuenta de Twitter, que junto a Vega fueron agredidos en inmediaciones del puente San Martín, en la ciudad de Tarija.

“Acabo de ser agredida junto a Adrián Vega por una horda masista en el PUENTE SAN MARTÍN (Tarija). Me pegaron, jalonearon, escupieron, me apalearon, insultaron. ¡Pero la libertad no se vende ni posterga carajo! 30 policías de espectadores sin mover un dedo!”, publicó Campero. ç

Por otra parte, los diputados Ormachea, Astorga y Reque denunciaron que fueron agredidos en la plaza Triangular, en La Paz.

“A mí me han rodeado y pateado en el suelo, una horda de masistas y me patearon en el suelo. Me he quedado echado en el piso, vinieron los grupos de choque del MAS y entre decenas me han pateado en el piso, y la policía se abrió para que vengan los grupos de choque del MAS y vengan a patearnos”, indicó Ormachea, citado por Página Siete.

Según el legislador arrinconaron al diputado Astorga en una esquina donde se mantuvo un punto de bloqueo.