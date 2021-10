Detuvieron a Luisito Comunica en la Cota 905 de Caracas

El youtuber e influencer mexicano, Luisito Comunica mostró en un nuevo video publicado en su canal oficial en la plataforma de YouTube como varios funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo detuvieron en el barrio de la Cota 905, en la ciudad de Caracas, cuando tenía planeado grabar.

Fuente: www.elfarandi.com

En este mismo material audiovisual grabado en su último viaje a Venezuela, relató: “Comprendo, he recapacitado, que fui detenido en gran parte por mi propia seguridad, que yo me puse en riesgo y que las autoridades actuaron tal vez por varias razones, pero una de ellas, sin duda, fue para cuidarme, para mantenerme seguro”.

Él mismo asumió la responsabilidad de adentrarse a la Cota 905, la cual actualmente está bajo el resguardo de los cuerpos de seguridad del estado debido a los largos enfrentamientos contra la banda liderada por el Koki, el Vampis y el Galvis.

“Fue mi culpa no haber investigado lo suficiente antes de acudir, es mi responsabilidad. Este tipo de sitios siempre me parecen muy interesantes para grabarlos, para publicarlos. Lo que yo no sabía es que esta zona está siendo cuidada por militares, tiene intervención de las autoridades. No sabía y no tenía idea de que no se puede entrar y mucho menos con una cámara”, indicó.

Contó así que fue privado de su libertad por al menos unas cuatro horas: “En ningún momento me sentí en riesgo y comprendo que una de las razones por las cuales se me detuvo por la policía, por las autoridades, fue por mi propio bien, por mi propia seguridad”.