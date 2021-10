Devolvieron más de 186 expedientes “extraviados” de procesos disciplinarios contra operadores de justicia que se tramitaban en el Consejo de Magistratura. Estaban en manos de funcionarios de los exmagistrados destituidos Dolka Gómez y Gonzalo Alcón. Su desaparición fue denunciada en agosto.

El magistrado Marvin Molina informó que los expedientes fueron dejados por los exfuncionarios en sillas y sobre escritorios, como consecuencia de las denuncias públicas.

“Estos expedientes han sido recuperados por el pleno del Consejo de la Magistratura, mediante cartas notariadas, llamadas telefónicas, anuncios de procesos. La devolución de las mismas se realizó de la forma más irresponsable, fueron devueltos por los ex asistentes de los ex consejeros y ex funcionarios públicos de menor rango, incluso algunos expedientes fueron dejados en sillas, en despachos y escritorios, los 186 expedientes no se encontraban en la institución”, explicó.

La decana de la Magistratura, Mirtha Meneses, sostuvo que existe un daño en los plazos procesales en los diferentes casos porque se ha dejado en incertidumbre a las partes, “todos los expedientes serán regularizados y devueltos a los distritos para tranquilidad de las partes procesales”.

Dolka Gómez y Gonzalo Alcón fueron denunciados por nepotismo o incompatibilidad de funciones. Recurrieron a la vía legal, pero no pudieron evitar su alejamiento del cargo al que llegaron mediante votación.

El presidente de la Magistratura, Omar Michel Duan, informó que la Sala Plena realizará la valoración legal para asumir acciones legales pertinentes, puesto que se habría perjudicado el accionar y el andamiaje disciplinario del Consejo de la Magistratura.