Diputada Álvarez cuestiona la falta de atención y solución a los problemas del país en el primer año de gobierno de Luis Arce

Gestión. Salud, educación, economía y justicia son los principales problemas de los bolivianos.

El primer año de gestión del presidente Luis Arce, es cuestionado desde la oposición, que señala una notoria falta de atención y solución a los problemas de los bolivianos.

La diputada María René Álvarez de la alianza Creemos, lamentó que el primer mandatario haya enfocado su primer año de gestión en ejercer una persecución política a quienes piensan diferente a su partido del MAS.

Cuestionó la falta de atención inmediata a los problemas de salud, educación, reactivación económica y justicia que aquejan cada vez más a la población. «Es necesario que analice su gestión y recapacite sobre sus acciones. Que gobierne para todos los bolivianos y no solo para los que pertenecen a su partido político», manifestó.

Álvarez, considera urgente realizar cambios en los ministerios, porque a decir de ella, las autoridades a cargo se han dedicado a hacer campaña política y no una gestión pública de beneficio para el ciudadano.

En este punto en particular, la legisladora señaló al Ministerio Desarrollo Rural y Tierra y de Medio Ambiente, porque hasta la fecha, no existe control a los avasallamientos y asentamientos ilegales en reservas forestales del país.

Al concluir se refirió a la inacción del Gobierno de Arce, frente a los incendios forestales que se han registrado en el departamento de Santa Cruz, principalmente en las tierras Chiquitanas, región a la que representa la diputada Álvarez.