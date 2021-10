Doria Medina sobre Añez: «No he abandonado a Jeanine en ningún momento, ni la voy a abandonar»

Fuente: paginasiete.bo

El empresario y, en su momento, compañero de fórmula de la expresidenta Jeanine Añez, Samuel Doria Medina, se refirió a la situación de la exmandataria en el penal de Miraflores y aseguró que apoyó a la exautoridad desde su detención, en marzo de este año. “No he abandonado a Jeanine en ningún momento, (…) ni la voy a abandonar”, aseguró.

El líder de Unidad Nacional (UN) habló sobre su candidatura a las vicepresidencia en las elecciones nacionales del 2020, en la que hacia dupla con la expresidenta Añe, por la Alianza Juntos. En entrevista con radio Compañera, destacó que desde que la exmandataria fue arrestada en marzo de 2021, le entregó su respaldo.

“Yo he estado desde el primer día preocupado, apoyando a Carolina (Ribera), al hijo. Hubo un tiempo que nos lo dejaban entrar a su casa… No he abandonado a Jeanine en ningún momento, pese a que no he sido parte de su gobierno”, comentó en la entrevista.

Doria Medina precisó que habló con la exgobernante tres veces después que ella asumió la presidencia. “He sido su candidato a vicepresidente, pero no la he abandonado ni un minuto, ni la voy a abandonar desde el punto de vista humano. (…) Es lo que he venido haciendo”, comentó.

La exmandataria enfrenta dos procesos por el denominado “golpe de Estado”. Ella fue detenida en marzo de este año, este miércoles cumple siete meses de detención preventiva.

La expresidenta tiene la salud deteriorada, por lo que en agosto su defensa y familia solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, el organismo internacional rechazó el pedido.