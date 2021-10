DT Andrada recibe el respaldo de la dirigencia de Palmaflor

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Luego de la derrota del pasado fin de semana ante Always Ready en casa (0-1), la dirigencia de Mcepal Vinto Palmaflor decidió ratificar su respaldo y confianza al entrenador Víctor Hugo Andrada, quien se mantendrá a la cabeza del plantel, informó ayer una fuente allegada a la institución.

Desde el directorio quillacolleño se aseguró que el respaldo es total porque se considera que Copito Andrada realiza un buen trabajo y confían en una remontada del plantel en el torneo único 2021.

Esta decisión refuerza las declaraciones del presidente Adelio Cabezas, quien el viernes pasado indicó que “el profesor tiene nuestro respaldo. No somos cualquier club para cambiar de técnico cada mes”.

Ahora, con las aguas más calmadas pero con la urgencia de sumar dentro y fuera del Valle, las Fieras de Palmaflor tratarán de reencauzar la gran campaña que desarrollaron durante la primera rueda del campeonato, en el que incluso llegaron a ocupar el segundo puesto de la tabla.

La continuidad del cuerpo técnico en Vinto Palmaflor también cae bien en el plantel, ya que los jugadores manifestaron sentirse seguros con el trabajo encarado por el DT, pese a que los buenos resultados no llegan.

Andrada, el quinto entrenador de las Fieras de Palmaflor en su etapa como elenco profesional, aún no conoce de victorias al mando de su plantel, ya que en seis cotejos suma tres empates (con Nacional Potosí, The Strongest e Independiente, todos 0-0) y tres derrotas (3-0 con Oriente, 5-0 con Wilstermann y 0-1 con Always Ready).