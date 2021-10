Economía ficticia

Bolivia se detiene y se estanca económicamente, más allá de la publicidad gubernamental, la realidad no se detiene.

La ilusión del crecimiento de la economía boliviana, es producto de un pérfido mago economista, ustedes conocen a algún pobre que les dé trabajo, los ricos no nos dan trabajo y el gobierno se aprovecha de esta necesidad, para comprar más conciencias, creando más pegas, a pesar de la dura crisis económica que estamos viviendo producto de la pandemia, a ver si con esto gana más votos y mantiene así en sus filas a los más obedientes y leales al partido.

Bolivia camina nuevamente rumbo a la servidumbre, el partido gobernante controla el Estado y el Mercado y todos somos dependientes del poder político. Todavía no hemos visto los verdaderos tiempos difíciles y el gobierno es incapaz de reactivar la economía del país, el futuro para Bolivia no es seguro más al contrario cada vez se vuelve más incierto. El Gobierno del presidente Luis Arce no sabe a dónde va, lo más seguro que al abismo.

El dinero en Bolivia no se está filtrándose necesariamente hacia abajo, sino más bien para arriba; donde los políticos corruptos y los dirigentes corrompidos, es decir la cúpula; cada vez se vuelve más rica, al igual que algunos empresarios desesperados por la situación económica que han pactado con el gobierno. Entonces yo me pregunto: ¿Dónde está el cambio?

La política económica gubernamental es una total destrucción de todas las bases económicas del país y una pesadilla para quienes ahorran y quieren invertir en el país. Todo indica que lentamente vamos rumbos a una estanflación, es decir estancamiento de la economía más una inflación en los precios de la canasta familiar, vean ustedes el caso de la Argentina.

La economía boliviana está en un total desequilibrio, nos dicen que no hay otra alternativa económica que la del Capitalismo de Estado, claro porque ellos tienen y mantienen sus fortunas gracias a este modelo.

Economía plural para satisfacer los intereses de los dirigentes políticos del partido gobernante, mientras el pueblo sigue pobre, sin poder pagar sus deudas y tiene que pagar cada vez más impuestos y hace malabares para pagar las clases virtuales de sus hijos.

Si hay créditos y bonos, es solo para favorecer los intereses de los corruptos gobernantes y los empresarios oportunistas.

Si los neoliberales eran unos privatizadores, estos “progresistas” son unos expoliadores de los bienes públicos del Estado.

El país está pagando un precio muy caro por el Capitalismo de Estado; seguimos siendo un pueblo rentista del Estado y un país mendigo de las potencias asiáticas, entonces dejemos de ser hipócritas y demagogos. Esperando las vacunas como si nuestra vida dependiera de la capacidad de gestión del Estado a través del Gobierno, para muchos bolivianos lo que ha hecho el presidente Arce en estos seis meses es administrar la impotencia y la falta de capacidad.

Realmente hemos abrazado a la “izquierda” y hemos dado la espalda a la “derecha”. ¿Quién realmente controla los precios de la canasta familiar en el Mercado?; – ¿“El Estado”?

Pero si en Bolivia el “Estado”; es quien controla el Mercado Nacional. Si el Estado, está controlado por el partido gobernante, el partido gobernante, controla a los empresarios, el partido gobernante, se ha vuelto un grupo empresarial, entonces:

El partido gobernante está girando a la “derecha”, manteniendo un discurso de “izquierda”. ¡Quién entiende y qué confusión ideológica, es el partido gobernante!

Los responsables del manejo de la Economía y las Finanzas Públicas del país; son los promotores principales de la política que ha ensanchado la desigualdad económica en Bolivia, detrás del manejo de la economía y las finanzas del país, está un poder político oscuro, que cada vez se vuelve más asquerosamente rico.

Jhonny Vargas Colque es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública