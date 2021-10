Edarlyn Reyes: “Los dirigentes de Real nos están viendo la cara de estúpidos”

La situación del plantel de Real Santa Cruz es crítica. La dirigencia que conduce el club albo, según el delantero Edarlyn Reyes, les deben cinco meses de salarios y lo duro para ellos es que nadie aparece para darles esperanza sobre una posible fecha del pago de al menos un mes de sueldo.

“Los dirigentes nos están viendo la cara de estúpidos porque nadie da la cara para explicarnos qué está pasando o en todo caso que nos motiven para seguir en la brega. Veo a compañeros desmotivados que no quieren entrenar porque no tienen ni para darles de comer a sus hijos. Nos deben cinco sueldos y no tienen ni siquiera para uno”, dijo el dominicano en una entrevista que le hizo el programa Mundo Deporte.

Reyes lamenta que el equipo esté atravesando este duro momento, siendo que tiene grandes posibilidades de lograr una clasificación internacional.

“El equipo está a tres puntos de entrar a la zona de Copa Sudamericana. Se nos viene un partido el domingo con Blooming y después enfrentaremos a Bolívar. Si conseguimos buenos resultados estamos entre los mejores ocho del campeonato. Por eso queremos que la dirigencia aparezca, que vengan al camarín y nos expliquen lo que pasa. De lo contrario es que mejor que se vayan y dejen que vengan otras personas que quieren aportar para ayudar al club”, expresó el goleador del cuadro albo y del campeonato con 12 anotaciones.

Carlos Sánchez, presidente de Real Santa Cruz, informó que en las próximas horas se reunirán con el plantel para hablar sobre el atraso del pago de salarios y que harán lo posible de cancelarles un mes.