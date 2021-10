¿Edarlyn Reyes negocia con The Strongest?

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El dominicano Edarlyn Reyes apareció en un audiovisual en el que reveló que inició negociaciones con The Strongest. ¿Es real? La dirigencia atigrada aclaró que “es una especulación”. La directiva de Real Santa Cruz, club que tiene contrato hasta diciembre de 2022 con el delantero, dijo que “nadie habló con nosotros”.

“No firmé el contrato permanente (con el Tigre). No firmé porque pusieron algo mal. No recibí dinero. En enero dicen que me pagarán. Pero tengo ofertas de afuera”, aseguró Reyes en una conversación con el ecuatoriano Kevin Mina.

Un directivo del Tigre, quien pidió mantener su nombre en reserva, respondió que “son especulaciones. En este tiempo siempre se habla de esto. Todavía estamos en competencia y no es ético que estemos en conversaciones”.

Ante esta versión, Luis Arosquita, dirigente de Real Santa Cruz explicó que su club firmó contrato por dos años con Reyes, hasta diciembre de 2022.

“Vi el video. Ha habido rumores de una cantidad de clubes que están negociando con él, pero hasta ahora, formalmente, nadie habló con nosotros”, resaltó.

El presidente del cuadro blanco, Carlos Sánchez, apuntó que a fin de año se fijará el precio del préstamo de Reyes. Destacó que si el futbolista “quiere irse, hay que facilitarle su salida”, pero subrayó que “el club tiene que ser beneficiado”.