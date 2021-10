Matusalén Mancilla, el acusado de descuartizar a Mayerly, una joven de 18 años, fue encontrado muerto este martes en la mañana en su celda del penal de Chonchocoro donde cumplía prisión preventiva por feminicidio.

La abogada del acusado, Mónica Irusta, anunció a través del Facebook la muerte de su defendido, donde culpa al juez designado al caso de no haber accedido a la solicitud de cambio de recinto carcelario porque su vida corría peligro.

“Una muerte anunciada, señor juez usted recuerda que mi defendido Matusalén le pidió llorando que su vida corría peligro en Chonchocoro? Y que lo envíe a San Pedro?. A pesar de no tener él una sentencia condenatoria anterior usted lo envió a la muerte” (sic), dice parte del texto que escribió la jurista.

El deceso de Mayerly ocurrió el 5 de septiembre, murió por asfixia y su cuerpo fue desmembrado. Los restos fueron hallados en la zona de Inca Llojeta. Según testimonio de la familia, la joven salió ese domingo de su vivienda con el justificativo de ir donde su padre para pedir la pensión mensual. Matusalén admitió el crimen.

“Recuerdo la última vez que nos vimos en Chonchocoro te llevé un rico lechón y pollo al horno (el cual me dijiste alegre que lo comerías más tarde) te llevé una chaqueta para el frío, me arrepentí de no haberte llevado medias y te dije que la próxima vez te las llevaría. Al final nos despedimos con un fuerte abrazo!!! (…) descansa en paz amigo. La detención preventiva no debe ser una muerte anunciada señores!!!” (sic), concluye Irusta.