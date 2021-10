El coronavirus se llevó más de un millar de vidas y sus familiares no asimilan la tragedia

El Día de Todos los Santos es el escenario para recordar que 1.047 personas murieron a causa de la pandemia de Covid-19 en el departamento de Tarija, donde sus familiares no terminan de asimilar el gran vacío que dejaron con su partida del mundo terrenal.

El deceso en la mayoría de ellos se produjo sin una despedida de su entorno familiar y solamente sus parientes se enteraron por medio de un médico intensivista que transmitió la noticia después de permanecer intubados en una Unidad de Terapia Intensiva con la esperanza de vencer la enfermedad que sigue sembrando luto y dolor.

«Fue un duro golpe saber que había fallecido mi padre y hasta ahora no podemos asimilar, no tuvimos la oportunidad de despedirnos de él. Teníamos muchos proyectos que soñábamos llevar adelante y no se podrán cumplir a causa del coronavirus», afirmó Jhoscimar Ramírez, quien perdió a su progenitor.

Su padre fue el expresidente de Cadepia Tarija y exsenador, Jaime Ramírez Márquez, que figuraba entre los primeros fallecidos de la primera ola del Covid-19 en julio de 2020.

Edwin Pocoata, hermano del fotoperiodista y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de la provincia Cercado, Antonio Pocoata, lamentó su fallecimiento y aún persiste con el criterio de que hubo negligencia médica en el hospital de la Caja Nacional de Salud (CNS).

«Fue intubado sin orden de la familia. Entró caminando al nosocomio y su estado de salud se agravó. La muerte de mi hermano fue por negligencia», respondió Pocoata a una pregunta.

Rufino Gómez dijo que la muerte de su cuñado, Gilberto Vaca Valeriano, caló hondo emocionalmente en su hermana y sus sobrinos, que todavía no pueden salir del dolor causado por el coronavirus, ya que dejó un gran vacío.

A su criterio, más allá de los efectos por la pandemia, se observaron falencias en la atención en los centros sanitarios de Tarija, donde algunos médicos «piensan más en el dinero que en la salud de la población».

Joel Vargas es otra persona que convive con el dolor de la muerte de su suegro Enrique Urquizu, padre de su esposa, a consecuencia del Covid-19.

«Es difícil asimilar este dolor. Después del entierro, todos vuelven a su vida normal y uno se queda con un vacío que no sabe cómo llenarlo. Hay cosas como ver su número en el celular y duele aún al recordarlo», expresó Vargas.

Son algunos de los testimonios de familiares de quienes fueron víctimas de la mortal enfermedad que acecha con una nueva ola en Tarija y el resto del país.

Según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), el municipio de Cercado fue el más castigado con el reporte de 576 decesos y después le siguen Yacuiba con 209 y Villa Montes con 114 personas fallecidas.