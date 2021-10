El divertido lapsus de Laporta: llamó Messi a Pedri

El presidente del Barça tuvo un descuido durante la rueda de prensa de renovación del canario, al que rebautizó con el apellido del crack argentino.

Joan Laporta, presidente azulgrana, no pudo ocultar su felicidad durante la rueda de prensa de la renovación de Pedri con el Barça, una apuesta muy importante del club pero en un momento de su discurso tuvo un pequeño lapsus al llamar al canario como «Messi» cuando recordaba una anécdota de su viaje a Tegueste, localidad natal del centrocampista, en su anterior mandato.

«Recuerdo que en una visita cuando era presidente a Tegueste nos encontramos te firmé una camiseta. Cómo cambian las cosas. Ahora el que firmas eres tú, y mucho. Para hacer tiempo fuimos a la Candelaria y se estaba celebrando una Misa, la Candelaria es como la Moreneta aquí, y era espectacular. Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi… perdón Pedri, era del Barça, no me extraña que sea del Barça en ese ambiente», dijo Laporta, bromeando con Pedri tras su error involuntario.

Laporta mostró muy buena sintonía con Pedri y la familia del canario, a la que agradeció su pasión por el Barça y destacó su importancia para que el joven futbolista haya triunfado en el club de su vida.