El evento ‘antifraude’ de Arce en OEA fue pagado y dejó fuera a un excanciller

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

El evento fue pagado. El exalcalde de La Paz y excanciller Ronald MacLean quedó fuera del conversatorio “¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia del 2019 y el informe de la OEA?”, organizado el viernes por el embajador de Bolivia ante el organismo internacional, Héctor Arce Zaconeta en el edificio de la Secretaría General del organismo internacional en Washington, Estados Unidos. Pese a que lo hizo notar al menos a cuatro embajadores extranjeros asistentes nadie pudo ayudarlo a entrar. Lamentó que para no encontrarse con él, el embajador Arce ingresó en su vehículo.

Este medio se comunicó con varias fuentes de la OEA, en Washington. Una de ellas dijo que se realizó en el edificio de la secretaría general. En un salón al que las representaciones pueden acceder si es que lo contratan. Pero, la oficina de protocolo señaló oficialmente que se trató de un evento privado, y que no se puede emitir ningún tipo de información sobre costos y otros detalles.

El embajador Héctor Arce, pese a los varios intentos, no respondió a su celular. El viernes señaló al programa Encontrados, de Gonzalo Rivera, que la organización del evento pidió una lista, “no teníamos espacio por el tema de la pandemia. Lamento que el señor MacLean tergiverse los hechos, porque todos los eventos que se realizan en EEUU cumplen ese formato y es un tema de seguridad de las personas”.

El viernes, las enormes puertas de ingreso al edificio estaban cerradas, menos una. Ésa se mantuvo custodiada por personas de la embajada boliviana. “Dijeron que las primeras 50 personas iban a entrar, me fui temprano y me encontré con una lista, me dijeron que no estaba incluido y que no podía ingresar, relató MacLean en un contacto telefónico.

Como se ve y escucha en un video que circula en las redes, MacLean habló con el embajador de Argentina, Carlos Raimundi, co-organizador del evento. “Qué raro, nosotros apoyamos pero la logística está a cargo de la embajada de Bolivia”, le dijo el diplomático.

El excanciller acotó que todos los funcionarios de la embajada lo conocen, “Yo no estaba con ánimo de generar confrontación ni mucho menos. Hablé con la embajadora de México, Luz Elena Baños Rivas, fue la primera en llegar. Luego el de Argentina, posteriormente la de Embajadora de Guatemala, Rita Claveri Diaz y el de Chile, y finalmente el embajador de Chile, Issa Kort”.

Nadie pudo hacer nada y un excanciller quedó fuera, y él lamentó que Arce Zaconeta diga que fue por razones de bioseguridad.

El foro organizado por Arce fue copatrocinado por las misiones permanentes de la República Argentina y de los Estados Unidos Mexicanos. Contó con las presentaciones de panelistas como Jake Johnston, experto electoral del “Center for Economic and Policy Research” (CEPR); Francisco Rodríguez, economista de la Universidad de Tulane y Jack Williams, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), según reseñó ABI.

Tuvo la participación del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, y según la agencia gubernamental ABI más de 20 embajadores acreditados ante la OEA que asistieron en las modalidades presencial y virtual. Arce indicó que el conversatorio tuvo por finalidad la “búsqueda de la verdad” de lo ocurrido en 2019.

MacLean y el exembajador Jaime Aparicio, coincidieron en que tuvo el objetivo de anular la auditoría de la OEA, y que Evo Morales retorne al Gobierno. O en el peor de los casos, que sea candidato.