El futuro de Leo Vaca: La dura frase de Recio y su verdadero deseo

El delantero Leonardo Vaca habló ayer de su futuro. “Me gustaría quedarme”, sorprendió al referirse a su continuidad en Bolívar. Reveló que Javier Recio, exdirector deportivo del club celeste, le propuso rescindir y él decidió “seguir entrenando”.

Vaca llegó a Bolívar en 2019. En septiembre de este año, Silvio Fontana, representante del jugador dijo: “Es un hecho su salida al exterior para diciembre próximo porque si no juega, a él no le conviene”.

Sin embargo, el jugador aclaró que quiere quedarse en la Academia “porque el plan Centenario, a futuro, la verdad es muy lindo. Estar en Bolívar es muy lindo”.

Entrevistado por Tigo Sports, el delantero de 25 años se resignó al reconocer que “si me toca salir, me tocará estar triste por no haber jugado prácticamente todo el año”.

Sobre Recio

Pese a que Fontana justificó que Vaca no jugaba en Bolívar “porque no quiso renovar el contrato”, el futbolista aclaró que “en su momento hablé con (Javier) Recio para decirle por qué no jugaba. Me dijo ‘si querés, rescindamos’, no lo tomé a mal y dije que iba a seguir entrenando. Yo sigo con el optimismo de hacer las cosas bien, de hacer lo que el profe (Antonio Carlos Zago) pide. (…) Yo estoy entrenando al máximo. Estoy esperando la oportunidad de que me den los minutos”.

Según Vaca, “hay opciones para salir. Me gustaría quedarme. Si se da de renovar, me gustaría seguir, pero si no me gustaría salir para tener el ritmo que necesito”.