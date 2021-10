El Gobierno afirma que no se puede abrogar una norma que no fue promulgada y apunta a la socialización

Una norma que aún no fue promulgada no puede ser anulada. De esa manera respondió el Gobierno ante pedidos de dejar sin efecto el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.

El proceso de socialización de la norma –paralizada en su tratamiento en el Legislativo– continúa en el país con los distintos sectores que observan varios aspectos de la norma, informó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.

La autoridad consideró que no es coherente el pedido de los diferentes sectores que en días pasados expresaron su rechazo, demandaron su anulación y advirtieron con otro paro nacional si no son atendidos en sus demandas.

“No se puede anular algo que todavía no ha sido emitido, estamos en una etapa de evaluación de hacer conocer, de socialización, por lo tanto, no puedes anular algo que todavía no ha sido promulgado. La solicitud no es coherente porque no ha sido todavía emitida esta ley”, afirmó Espinoza.

Afirmó que durante el proceso de socialización de la norma en cuestión se va aclarando los términos “errados” e “infundados” que busca transmitir políticos de oposición que no se encuentran plasmados en el documento.

“El decir que una persona porque ha ido desarrollando sus actividades como gremialista ha hecho un capital, ha podido hacerse una casa, puede tener una movilidad, se vuelve un legitimador de ganancias ilícitas es falso, la UIF no recibe denuncias de cualquiera, de al lado, no se trata de eso, hay un procedimiento establecido para recibir esas informaciones”, aseguró.

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, denunció que existe una “estrategia sistemática” por sectores de la oposición para tratar de favorecer que las organizaciones criminales que si estuvieran incurriendo en irregularidades.

Espinoza aclaró además que el proyecto de ley cumple con las 40 recomendaciones que establece el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y descartó que sea una copia de la norma venezolana.

“Hacer creer que una persona porque no emite factura esta legitimando es falso, es una interpretación errónea”, remarcó la autoridad.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que tras el paro del 11 de octubre podría cumplirse otro para la próxima semana.