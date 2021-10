El Gobierno de los peores

DANTE N. PINO ARCHONDO

Si dejas que tus intereses más caros sean administrados por personas que no están preparadas para hacerlo y no tienen un historial de honestidad, no te quejes luego de que tu patrimonio se pierda.

Es lo que sucede en Bolivia y otros países, donde “el pueblo electoral” decidió convertir en gobierno a “los peores”, lo que se conoce como el gobierno de la oclocracia. No debería, por tanto, extrañar que los resultados de tales administraciones terminen siendo un desastre. Después de un año de gestión, me di a la tarea de conocer al gabinete ministerial del presidente Arce, con el fin de tener alguna idea del porqué no hay resultados y tal parece que no los habrá.

Vean esto:

1.- Cancillería, Gobierno, Defensa y Justicia tiene Abogados cuyo nivel de experiencia va, de haber tenido a las trabajadoras del hogar como clientes, hasta alguna asesoría en la misma Asamblea Legislativa.

2.- Economía e Hidrocarburos a dos economistas que no pasaron de tener uno cargo bancario y otro ser experto en energía, lo que es decir tanto como nada.

3.- Obras públicas, Desarrollo Rural y Minería, 3 ingenieros que lo que hicieron fue ser militantes del MAS u ostentar el calificativo de intercultural.

4.- Presidencia, Educación, Planificación, Desarrollo Productivo, Trabajo y Ambiente tienen a políticos de ambos géneros, cuyo desempeño profesional es haber sido directores de instituciones de medio nivel o ser analistas políticos.

Con este conjunto de personas, ¿usted cree tener un gobierno que pueda dirigir los destinos nacionales?

A esto nos lleva el voto ciego. Que no es otra cosa que el reflejo del grado de educación que tiene una sociedad. Cuando menos educada es más fácil que elija sus pares como gobernantes.

Por esto no hay esperanza de que la situación económica y social vaya a cambiar, y más si tenemos en cuenta que las condiciones de bonanza económica prevalecientes durante 14 años han desaparecido. En momentos de crisis se necesitan gobiernos que tengan la visión clara y los objetivos definidos para tomar las decisiones mas adecuadas y pertinentes.

Si esta es la situación desde el lado oficial, la otra, aquella que está en manos de la oposición, nos arroja resultados que muestran una mediocridad muy acentuada, donde se marcha al paso que dicta el gobierno. Si los peores nos dicen por donde vamos y le hacemos compañía, luego no nos quejemos de los resultados.