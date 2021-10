Está “garantizado el derecho a la protesta, sin embargo, no podemos tolerar de que empiecen a agredir (a la gente que sale a trabajar) por su pan del día”, afirmó el ministro Eduardo del Castillo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su primera evaluación del paro cívico en contra del proyecto de ley de ganancias ilícitas, aseguró que casi en siete departamentos del país existe “absoluta normalidad”.

“Para hoy estaba convocado un paro nacional masivo, sin embargo, hemos visto que casi en siete departamentos existe absoluta normalidad y este es un mensaje que está dando el pueblo boliviano, que quiere trabajar por una reactivación económica (…) porque ya estamos cansados de los paros, bloqueos y de los encierros”, dijo.

Agregó que en el departamento de Santa Cruz “casi el 95% de las vías” está expedita aunque se reportaron alrededor de 50 puntos de bloqueo instalados con 10 a 20 personas en cada uno de ellos. “Pero, existe plena normalidad”, sostuvo.

No obstante, “cualquier enfrentamiento y cualquier herido que pueda existir en el departamento de Santa Cruz es clara la responsabilidad de quién es y es del señor Luis Fernando Camacho (gobernador de Santa Cruz) y del señor Rómulo Calvo (presidente del Comité pro Santa Cruz) que están incitando (y) están movilizando a grupos de choque en el departamento de Santa Cruz para impedir de que las personas puedan realizar normalmente sus actividades”, agregó.

En el caso del departamento de Cochabamba, según la autoridad, existen alrededor de seis puntos de bloqueo.

Uno de los puntos de bloqueo en Cochabamba. Foto: Red Uno.

En cambio, “aquí en La Paz, recién hace cinco minutos (7.30 aproximadamente) estaban tratando de instalar el primer (bloqueo) con cinco personas y la Policía de manera amable está disuadiendo a este grupo para que exista un normal desenvolviendo en la ciudad”, indicó.

Pero luego se reportaron, a través de distintos medios de comunicación, varios puntos de bloqueo en la sede de Gobierno en medio de amagos de enfrentamiento con policías que procedieron a habilitar las vías para el libre tránsito vehicular.

Bloqueo en la plaza Triangular de La Paz. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

Queremos decir “a la población boliviana que está garantizado su derecho a la protesta, sin embargo, no podemos tolerar de que empiecen a agredir (a la gente que sale a trabajar) por su pan del día, pedimos que no caigan en estos escenarios de violencia y más bien garanticen el trabajo y el libre tránsito de aquellas personas que deciden llevar el pan de cada día a sus hogares y que no tienen una herencia”, apuntó Del Castillo.